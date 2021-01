Reabertura dos centros de fitness, das piscinas e das escolas de dança, como também o arranque dos campeonatos e dos treinos. Estas são algumas das alterações que poderão entrar em vigor a partir da próxima semana, caso o projeto de lei apresentado esta terça-feira pelo Governo seja aprovado pelo Parlamento.

Covid-19. O setor do desporto também vai ter novas regras

Susy MARTINS Reabertura dos centros de fitness, das piscinas e das escolas de dança, como também o arranque dos campeonatos e dos treinos. Estas são algumas das alterações que poderão entrar em vigor a partir da próxima semana, caso o projeto de lei apresentado esta terça-feira pelo Governo seja aprovado pelo Parlamento.

O ministro do Desporto, Dan Kersch, sublinhou esta quarta-feira, em sede de comissão parlamentar, que não é possível regulamentar tudo através de uma só lei, mas que depois serão enviadas recomendações sanitárias às diferentes federações desportivas.

Em grandes linhas, o desporto individual ou a duas pessoas vai ser possível, sem restrições. Um máximo de dez pessoas vai poder reunir-se para praticar uma atividade desportiva, no entanto vai ser preciso manter o distanciamento físico de pelo menos dois metros, sendo que o uso da máscara não é obrigatório.

Relativamente às instalações desportivas, estas poderão reabrir ao público, porém é preciso respeitar certas condições. A sala deverá ter uma superfície de pelo menos 15 metros quadrados para as atividades desportivas individuais, pelo menos 50 metros quadrados para as atividades com duas pessoas e pelo menos 300 metros quadrados para as atividades até dez pessoas, no máximo.

Relativamente aos campos de futebol, o Ministério do Desporto ainda irá publicar uma lista com uma série de recomendações. Para já, sabe-se que será preciso respeitar uma distância de 20 metros por grupo de dez pessoas.

Note-se que vai haver exceções para o desporto de elite, em que a regra das dez pessoas, no máximo, e do distanciamento físico não serão obrigatórios.

Dan Kersch ainda informou que está a ser elaborado um conceito de testes rápidos para os atletas que participam em competições.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.