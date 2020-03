O futebolista brasileiro Neymar, que alinha nos franceses do Paris Saint-Germain, juntou-se a uma campanha para ajudar as famílias das favelas de São Paulo a enfrentar a pandemia da covid-19.

Covid-19: Neymar promove campanha para ajudar favelas no Brasil

“A solidariedade deve ser mais contagiosa que o vírus”, afirmou o internacional brasileiro nas redes sociais, explicando que a campanha que pretende ajudar as pessoas com bens alimentares e produtos de higiene.



Diversas associações e personalidades organizaram-se para impedir uma “crise humanitária” nas comunidades mais vulneráveis do estado de São Paulo, numa altura em que existem cada vez mais casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus no Brasil.

São Paulo é a zona mais afetada, com 68 das 92 vítimas mortais no país, e 1.223 dos quase 3.500 casos confirmados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500. Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

