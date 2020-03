Covid-19. Jorge Jesus "feliz e agradecido" após terceiro teste negativo

O português Jorge Jesus, treinador da equipa de futebol do Flamengo, manifestou-se hoje “feliz e agradecido”, depois de o terceiro teste realizado ao novo coronavírus ter dado resultado negativo.

O português Jorge Jesus, treinador da equipa de futebol do Flamengo, manifestou-se hoje "feliz e agradecido", depois de o terceiro teste realizado ao novo coronavírus ter dado resultado negativo.

“Recebi a ótima notícia que meu teste para o Covid-19 deu negativo. Estou feliz e agradecido pelo carinho, apoio e preocupação com minha saúde. Continuo em oração por todos os afetados”, escreveu o técnico nas redes sociais.



Na quarta-feira, o Flamengo tinha anunciado o resultado negativo para o terceiro teste de Jorge Jesus, depois de os dois primeiros (teste e contra-análise) terem dado “positivo fraco ou inconclusivo” e “inconclusivo”, respetivamente.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para a Covid-19. O clube agradece pelo apoio de toda a nação rubro-negra ao 'mister' nos últimos dias", publicou o clube, na rede social Twitter.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de hoje, a Direção-Geral da Saúde elevou na quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

