Covid-19. Jogador do FC Metz colocado em quarentena

Um jogador do FC Metz, equipa de futebol da primeira Liga francesa, foi colocado em quarentena depois deste ter tido contacto com uma pessoa a quem foi diagnosticado o coronavírus Covid-19.

Os responsáveis da formação francesa emitiram ontem um comunicado na qual precisam que "até à data, o jogador do FC Metz não apresenta qualquer sintoma, apesar de ter estado em contacto com uma pessoa a quem o Covid-19 foi diagnosticado positivo".

Pode ler-se ainda no documento que "o jogador foi colocado em quarentena e permanece em casa".

O FC Metz precisou ainda que "o resto do plantel tem treinado dentro da normalidade, mas está a ser alvo de permanente vigilância por parte do departamento médico do clube que se mantém em colaboração com as autoridades sanitárias".

