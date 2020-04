"As nossas gentes de Viseu agradecem a solidariedade", escreveu o administrador do estabelecimento hospitalar. Veja as mensagens do jogador sobre a pandemia.

Covid-19. João Félix dá vestuário e material de proteção ao hospital de Viseu

O futebolista João Félix, do Atlético de Madrid, ofereceu vestuário e proteção individual para a luta contra a covid-19 no Centro Hospitalar Tondela Viseu, de onde é natural.

“As nossas gentes de Viseu agradecem a solidariedade e eu próprio, a título pessoal e em nome dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela Viseu”, escreveu o administrador Cílio Correia.

João Félix, de 20 anos, e que no verão passado trocou o Benfica pelos ‘colchoneros’, tornou-se embaixador da cidade de Viseu, em condecoração em junho de 2019.

“Muito obrigado, João Félix, aos teus pais e demais familiares”, conclui a nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 400 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito ontem pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos e 16.934 casos de infeção confirmados. Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.

