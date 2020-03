Covid-19. FIFA doa 9 milhões de euros à OMS para combater a pandemia

A FIFA vai doar nove milhões de euros à Organização Mundial de Saúde (OMS) para combater a pandemia de Covid-19, avançou hoje Gianni Infantino, presidente da entidade que rege o futebol mundial, que também apelou à contribuição dos jogadores.

Redação A FIFA vai doar nove milhões de euros à Organização Mundial de Saúde (OMS) para combater a pandemia de Covid-19, avançou hoje Gianni Infantino, presidente da entidade que rege o futebol mundial, que também apelou à contribuição dos jogadores.

"Graças à sua sólida situação financeira, a FIFA está em condições de propor medidas de solidariedade proativas dirigidas especificamente à crise do coronavírus", revelou em comunicado opresidente da FIFA, especificando que a decisão oficial vai ser tomada na quarta-feira, numa reunião telefónica entre os dirigentes da organização.



Infantino vai sugerir uma "contribuição direta de 10 milhões de dólares" ao Fundo de Resposta Solidária Covid-19 da OMS, bem como a criação de um Fundo Mundial de Assistência ao Futebol para "ajudar os membros da comunidade futebolística afetados por esta crise".

O presidente da FIFA apela a todos os futebolistas para "contribuírem neste esforço".

A FIFA também vai consultar as partes interessadas no futebol profissional para poder anunciar em breve as modificações ou dispensas temporais necessárias do Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores, para proteger os contratos dos futebolistas e dos clubes.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

