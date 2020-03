José Matos Fernandes, presidente da Assembleia Geral do clube, já anunciou a decisão.

Covid-19. Eleições no FC Porto suspensas

As eleições no FC Porto, que inicialmente estavam agendadas para 18 de abril, foram hoje suspensas devido ao atual contexto que se vive no país.

A decisão foi revelada por José Matos Fernandes, presidente da Assembleia Geral dos dragões.

“Tomei a decisão de suspender as eleições e remarcar apenas quando sairmos desta situação. Não seria justo que o prazo de entrega das listas não fosse cumprido na íntegra. Deste modo, o dia que falta será no primeiro dia útil após o fim do estado de emergência”, referiu o presidente da AG dos 'dragões'.



