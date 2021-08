O jogador lusófono foi diagnosticado com covid-19, assim como Eldin Dzogovic.

Diogo Pimentel falha estreia na seleção luxemburguesa de futebol

Henrique DE BURGO O jogador lusófono foi diagnosticado com covid-19, assim como Eldin Dzogovic.

O centrocampista Diogo Pimentel, do Fola de Esch, vai falhar a estreia entre os convocados para o jogo com o Azerbaijão, a contar para o ‘grupo A’ de qualificação do Mundial Catar-2022.

O jogador lusófono foi diagnosticado com covid-19, assim como Eldin Dzogovic. Os dois jogadores ficam assim de fora das escolhas do selecionador Luc Holtz.Chris Philipps e Marvin Martins não vão também a jogo, mas por apresentarem algumas mazelas.

Para o lugar dos quatro jogadores, Luc Holtz chamou três substitutos: Ricardo Delgado (do F91 Dudelange), Dwayn Holter (Racing Luxemburgo) e Kevin Malget (Swift Hesperange).

O jogo com o Azerbaijão vai ter lugar às 20h45 desta quarta-feira e vai servir também para inaugurar o novo estádio nacional, em Kockelscheuer.

No dia 4, os ‘leões vermelhos’ vão jogar à Sérvia e no dia 7 recebem o Catar, jogo este de preparação.



