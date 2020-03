Rugani, Matuidi e Dybala são os únicos jogadores da Juventus infetados pelo novo coronavírus.

Covid-19. Cristiano Ronaldo foi testado e deu negativo

Redação Rugani, Matuidi e Dybala são os únicos jogadores da Juventus infetados pelo novo coronavírus.

A Juventus já recebeu a totalidade dos testes feitos por possível infeção do novo coronavírus, que confirmam que, atá à data, os jogadores Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dyabala como os únicos casos confirmados da totalidade do plantel do clube de Turim.

A informação adiantada, este domingo, pelo jornal desportivo italiano Tuttosport, revela que o teste efetuado ao internacional português Cristiano Ronaldo, que se encontra em isolamento na Madeira, junto da família, deu negativo.

O mesmo sucedeu com o avançado argentino Gonzalo Higuaín (que viajou para a Argentina, para estar junto da mãe, que luta contra o cancro), Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Sami Khedira e Douglas Costa, jogadores que deixaram Turim nos últimos dias e se juntaram às respetivas famílias.

Daniele Rugani foi o primeiro jogador da 'Vecchia Signora' a acusar positivo, a 11 de março, seguido pelo internacional francês, Matuidi, uma semana depois. Ontem, foi a vez deo argentino Paulo Dybala ter testado positivo juntamente com a sua namorada.



