A decisão de suspender o Campeonato de Portugal (terceiro escalão) e as competições de futsal, que iam ser sem público, foi tomada hoje pelo grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Covid-19. Competições de futebol e futsal suspensas a partir de sexta-feira em Portugal

Lusa A decisão de suspender o Campeonato de Portugal (terceiro escalão) e as competições de futsal, que iam ser sem público, foi tomada hoje pelo grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

As competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão ficar suspensas a partir de sexta-feira, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o organismo.

“Face à limitação crescente de acesso a instalações desportivas e à necessidade de toda a população seguir medidas eficazes de higiene e etiqueta respiratória foi decidido suspender as competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela FPF. A medida é aplicada a partir de 13 de março e vigora por tempo indeterminado”, anunciou o organismo.

A decisão de suspender o Campeonato de Portugal (terceiro escalão) e as competições de futsal, casos do campeonato e da Taça, que iam ser sem público, decorreu de uma reunião tida hoje pelo grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Durante o dia de hoje decorrem os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal de futsal, em Matosinhos, num programa em que se destaca o dérbi entre Benfica e Sporting, às 21:30, que, à semelhança de todos os outros embates, vai ser disputado à porta fechada.

“A situação provocada pelo covid-19 continuará a ser monitorizada pelo grupo de emergência que poderá rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas”, foi ainda anunciado.

Este grupo de emergência para monitorizar o impacto do Covid-19 nas competições futebolísticas integra, além do presidente federativo, os líderes da Liga de clubes, da comissão delegadas das associações distritais e regionais e dos representantes de jogadores, treinadores, árbitros e médicos.

Na terça-feira, o grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, tinha determinado que os jogos das competições nacionais fossem disputados à porta fechada.

A ronda 25 da I Liga estava marcada para o próximo fim de semana, com o líder FC Porto a visitar o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.