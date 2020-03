O torneio de ténis de Indian Wells foi cancelado devido ao novo coronavírus, anunciou a organização do evento, que devia começar hoje na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos.

Covid-19: Cancelado torneio de ténis de Indian Wells

A decisão foi tomada depois de "o departamento de saúde pública do condado de Riverside ter declarado uma emergência de saúde pública (...), após um caso confirmado (...) a nível local", indicou, no domingo, em comunicado.



A organização do torneio de ténis, um dos maiores dos circuitos mundias masculino e feminino, afirmou ter seguido "os conselhos dos profissionais de saúde, do Centro de Controlo de Doenças e do estado da Califórnia".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

