Covid-19. Campeonato de basquetebol no Luxemburgo terminou

Álvaro CRUZ Responsáveis federativos resolveram dar por terminado o campeonato da época 2019/2020 este domingo. Daniel Brandão, treinador português do Heffingen, aguarda pelas decisões que vão tomar federação e clubes na reunião que terá lugar nos próximos dias.

A Federação Luxemburguesa de Basquetebol (FFLB) decidiu terminar o campeonato da modalidade relativo a esta época.

A notícia foi divulgada ontem, domingo, devido à cada vez maior propagação do coronavírus no país. "Os clubes poderão agora decidir a forma como resolver o problema com os respetivos jogadores e treinadores", precisaram os dirigentes federativos em comunicado.

A federação vai reunir brevemente com os clubes para definir quais as consequências a nível desportivo no que respeita a títulos a atribuir, promoções e despromoções.

Daniel Brandão, treinador do Heffingen, encontra-se em portugal e vai aguardar novos desenvolvimentos. Foto: Stéphane Guillaume

Daniel Brandão, treinador português do Heffingen, encontra-se em Portugal devidamente autorozado pelo clube e mantém-se na expetativa.

"Pedi autorização aos dirigentes do Heffingen para me deslocar a Portugal e aguardo pelas decisões que deverão ser tomadas em breve. Inicialmente o campeonato estava apenas suspenso por uma jornada, mas agora tudo mudou", lamenta.

"Na maioria dos países os campeonatos estão suspensos, mas não ainda terminaram. Tenho de compreender e aceitar a decisão da federação. Não sou 'expert' em virologia e, acima de tudo, trata-se da saúde das pessoas, que é o mais importante. No fundo, talvez o Luxemburgo esteja a anticipar medidas que outros países deverão adotar a breve prazo."

Sobre o seu futuro, Daniel Brandão revelou ao Contacto que iniciouas conversações com os dirigentes do Heffingen no sentido de "renovar o contrato", mas naturalmente que "tudo ficou interrompido. Vou aguardar e quando puder regressar ao Luxemburgo, logo veremos", esclarece.

