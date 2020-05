Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam igualmente o regresso das suas competições.

Covid-19. Campeonato alemão de futebol retomado a 15 de maio

Lusa Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam igualmente o regresso das suas competições.

O campeonato alemão de futebol vai ser retomado em 15 de maio, dois meses depois de ter sido suspenso devido à pandemia de covid-19, comunicou hoje a Liga Alemã de Futebol (DFL) aos clubes, segundo revelou a AFP.

De acordo com a agência de notícias francesa, que relata uma informação confirmada pela DFL, os 36 emblemas dos dois principais escalões já foram informados da data de recomeço da Bundesliga e da Bundesliga 2, depois de o governo germânico ter autorizado o arranque das competições a partir da segunda quinzena de maio, à porta fechada.

Desta forma, a 26.ª jornada da Bundesliga, que deveria ter sido disputada entre 13 e 16 de março, vai ter lugar a partir de sexta-feira da próxima semana, dia 15 de maio.

Tudo indica que o encontro inaugural da ronda seja o Fortuna Dusseldorf-Paderborn, como estava previsto acontecer em março, mas os detalhes do regresso da competição serão discutidos numa reunião da DFL, na quinta-feira.

Em 16 de março, dias depois de a 26.ª jornada ser adiada, o principal campeonato alemão de futebol foi suspenso, então até 2 de abril, e depois por tempo indeterminado, para agora ter 'luz verde' para regressar.

Após a ronda 25, concluída em 11 de março, o Bayern Munique, que procura o 30.º título e oitavo consecutivo, é o líder da prova, com 55 pontos, contra 51 do Borussia Dortmund, 50 do Leipzig, 49 do Borussia Mönchengladbach e 47 do Bayer Leverkusen, quando faltam disputar nove jornadas.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto o da Alemanha teve hoje permissão para voltar e Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam igualmente o regresso.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

