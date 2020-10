No jogo Santa Clara - Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, que será o primeiro jogo profissional a ter público esta época em Portugal devido à covid-19, os adeptos vão estar separados cinco lugares, mesmo sendo coabitantes.

Covid-19. Adeptos separados por cinco lugares no primeiro jogo com público da I Liga

No jogo Santa Clara - Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, que será o primeiro jogo profissional a ter público esta época em Portugal devido à covid-19, os adeptos vão estar separados cinco lugares, mesmo sendo coabitantes.

As normas sanitárias que vão estar em vigor durante o jogo foram anunciadas hoje pelo presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel.



“Será feita a ocupação obrigatória do lugar identificado no ingresso, inclusive entre coabitantes. Os lugares disponíveis serão devidamente sinalizados, através da sinalética ‘não sentar’ e haverá existência de cinco cadeiras de intervalo entre cada lugar ocupado”, afirmou Rui Cordeiro.

Questionado pelos jornalistas, o presidente do Santa Clara confirmou que o distanciamento de cinco cadeiras se aplica a coabitantes e, inclusive, a pais e filhos menores.

“É um normativo que será aplicado não apenas aqui neste jogo teste, jogo piloto, do Santa Clara para a I Liga, mas pensamos que serão estas as regras seguidas para o teste piloto que está a ser feito na seleção”, afirmou.

Também no documento elaborado pela Liga em conjunto com a Direção Regional da Saúde sobre as diretrizes para o encontro, a que a agência Lusa teve acesso, lê-se, quanto às regras de ocupação dos lugares: “ocupação obrigatória do lugar identificado no ingresso, inclusive entre coabitantes”.

O uso de máscara vai ser obrigatório ao longo de todo o jogo e serão registados os contactos de todos os adeptos presentes.

A venda dos bilhetes para o encontro vai se iniciar na sexta-feira, sendo apenas destinada para os sócios do Santa Clara (sócios com lugar anual terão bilhete grátis) com a venda limitada a um bilhete por sócio.

Caso os ingressos não esgotem (a lotação do estádio está limitada a 1.000 pessoas), haverá venda de bilhetes no dia de jogo a qualquer adepto interessado na bilheteira do estádio de São Miguel.

“Pensamos que este é o tempo certo, é o tempo do primeiro teste piloto no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente, respeitando sempre o que para nós foi mais importante que é a evolução da situação epidemiológica na região autónoma dos Açores”, acrescentou o presidente do clube.

O presidente da formação açoriana salientou a “responsabilidade acrescida”, referindo que o jogo será “visionado por instâncias internacionais” sendo por isso “importante para a promoção dos Açores enquanto destino seguro”.

“É uma responsabilidade acrescida que nos assenta bem, que nós assumiremos com responsabilidade e acima de tudo apelando a uma cidadania ativa, de ser mais uma vez os açorianos a dar o exemplo”, declarou.

O jogo Santa Clara – Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga de futebol, vai ter uma assistência de 1.000 pessoas, sendo o primeiro jogo profissional da época a ter público no estádio devido às restrições da covid-19.

A permissão de público no estádio de São Miguel surge após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

Os próximos jogos da seleção portuguesa frente à Espanha e à Suécia, ambos no estádio Alvalade XXI, foram autorizados a receber público, revelou na terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

O jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente está marcado para sábado, às 15h locais (16 no Luxemburgo), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

