Incidente envolve cinco viaturas numa corrida para a Série W

Cinco viaturas despistaram-se no circuito de Spa-Francorchamps durante a qualificação para a corrida da Série W.

Um enorme acidente envolvendo cinco carros ocorreu na sexta-feira no circuito de Spa-Francorchamps durante a qualificação para a corrida da Série W. Um campeonato exclusivamente reservado aos condutores do sexo feminino. A norueguesa Ayla Agren e a holandesa Beitske Visser foram levadas para o hospital para novos testes, mas já sairam do estabelecimento hospitalar.

Na lendária esquina do Raidillon de l'Eau Rouge, uma condutora despistou-se, levando consigo outros cinco carros. Foi precisamente neste local que o piloto francês Anthoine Hubert perdeu a vida a 31 de Agosto de 2019, com 22 anos de idade, durante uma corrida de Fórmula 2. O piloto britânico Jamie Chadwick, de 23 anos de idade, que lidera o campeonato, assumiu a pole position na quinta corrida da época.

