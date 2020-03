A decisão foi tomada esta terça-feira após a reunião da UEFA.

Coronavírus. Europeu de 2020 adiado para o próximo ano

O Campeonato da Europa de Futebol foi adiado para 2021 após decisão saída da reunião desta terça-feira da UEFA. A informação começou por ser avançada pela rádio espanhola 'Cadena Ser' e depois confirmada pela Federação Norueguesa de Futebol, nas redes sociais.

De acordo com o organismo federativo norueguês, a fase final do torneio vai disputar-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, sem precisar se se manterá o modelo de disputa em 12 cidades de 12 países, como estava previsto inicialmente este ano. a 11 de julho do próximo ano", referem os noruegueses no Twitter.

Esta mudança terá agora de ser ratificada pelo Comité Executivo da UEFA e só depois será tornada oficial.

O Comité Executivo do organismo que tutela o futebol europeu, que se vai reunir hoje, após encontros com representantes de federações, ligas, clubes e jogadores, ainda não divulgou qualquer informação relativamente ao adiamento do Euro2020.

