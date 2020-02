O futebolista português deixa o Sevilha para alinhar pela equipa da cidade chinesa, epicentro do Covid 19, que está isolada e de onde quem pode foge.

Coronavírus. Daniel Carriço vai jogar para o clube da cidade do vírus

Após seis anos e meio ao serviço do Sevilha, o futebolista português vai passar a alinhar pela equipa do Wuhan Zall FC, a cidade chinesa mais afetada pelo novo coronavírus e onde surgiu o primeiro caso.



A transferência do defesa-central foi hoje oficialmente anunciada pelo clube espanhol que anunciou a saída de Daniel Carriço, de 31 anos, para o clube chinês.

"Acordo com os chineses do Wuhall Zall para a transferência de Daniel Carriço. Obrigado por tudo, comandante", informou o Sevilha Fútbol Club, nas redes sociais onde divulga um video sobre o português.

"O Sevilha agradece ao defesa pela sua dedicação ao longo dos anos de serviço e deseja toda a sorte no início deste novo desafio. Uma saída bem merecida está a ser tratada para os próximos dias", adiantou ainda o clube.

Por este clube espanhol, onde estava em final de contrato, o português realizou 167 jogos e ganhou três Ligas Europa. Agora vai mudar-se para a Liga chinesa. O seu novo clube é treinado pelo espanhol José Manuel González López.

Liga Chinesa interrompida

Apesar de deixar o Sevilha, Daniel Carriço, ex-sportinguista, não viaja já para Wuhan. Até porque não pode, a cidade está isolada.

Aliás, a equipa do Wuhan Zall FC, para onde se vai mudar, está há três semanas a estagiar na Andaluzia, Espanha, não sabendo quando pode regressar a casa.

Wuhan está isolada e quem lá vive não pode sair de casa, como contou ao Contacto o agente de futebol feminino Jaime Catão, um dos 20 portugueses que foram repatriados daquela cidade chinesa para Portugal.

Devido à epidemia pelo novo coronavírus, que já fez mais de dois mil mortos, a Liga Chinesa que já devia ter começado foi cancelada, não havendo para já data prevista para começar. Por isso, Daniel Carriço ainda não sabe quando se vai estrear no novo clube e nesta nova liga.

Antes de jogar pelo Sevilha, onde se estreou no verão de 2013, Daniel Carriço vestiu a camisola do clube inglês Reading, e antes disso alinhou pelo Sporting, onde esteve desde os sub-19. Nesses anos, ainda foi emprestado ao Olhanense e ao Athlitiki Enosis Lemesou, do Chipre. Em 2015 Fernando Santos foi buscá-lo para a Seleção Nacional. Daniel Carriço iniciou a sua carreira nas camadas jovens do Grupo Desportivo Estoril Praia.