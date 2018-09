A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, empatou hoje sem golos com o Chile, em jogo particular disputado em Busan, na Coreia do Sul.

Coreia do Sul de Paulo Bento empata com o Chile

Foi o segundo jogo dos sul-coreanos sob o comando do técnico português, que em agosto assumiu a seleção principal daquele país asiático.

Paulo Bento tinha-se estreado com um triunfo diante da Costa Rica (2-0), na última sexta-feira, também em jogo particular.

Na sua carreira, Paulo Bento destacou-se ao serviço do Sporting, clube com o qual ganhou duas Taças de Portugal e duas Supertaças, num percurso em que treinou também a seleção portuguesa, o Cruzeiro, o Olympiacos e os chineses do Chongqing Lifan, o seu último clube.

