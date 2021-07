A final, marcada para sábado, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21:00 locais (02:00 de domingo no Luxemburgo), colocará frente a frente o Brasil e o vencedor da segunda meia-final, que opõe hoje a Argentina à Colômbia, em Brasília.

Copa América

Brasil bate Peru com golo de Paquetá e é o primeiro finalista

O anfitrião Brasil, campeão em título, qualificou-se na segunda-feira para a final da edição 2021 da Copa América em futebol, ao vencer o Peru por 1-0, na primeira meia-final, disputada no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Na reedição da final de 2019, um golo de Lucas Paquetá, servido por Neymar, aos 35 minutos, selou o triunfo dos ‘canarinhos’, que estão pela oitava vez na final e venceram as últimas cinco disputadas (1997, 1999, 2004, 2007 e 2019).

A final, marcada para sábado, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21:00 locais (02:00 de domingo no Luxemburgo), colocará frente a frente o Brasil e o vencedor da segunda meia-final, que opõe hoje a Argentina à Colômbia, em Brasília.

