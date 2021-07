A final, marcada para sábado, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21:00 locais (02:00 de domingo no Luxemburgo), colocará frente a frente Argentina e Brasil.

Copa América

Argentina bate Colômbia nos penálitis e está na final com o Brasil

Lusa A final, marcada para sábado, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21:00 locais (02:00 de domingo no Luxemburgo), colocará frente a frente Argentina e Brasil.

A Argentina qualificou-se na terça-feira para a final da edição 2021 da Copa América em futebol, marcando encontro com o anfitrião Brasil, ao vencer a Colômbia por 3-2, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 90 minutos.

O guarda-redes Emiliano Martínez foi o grande ‘herói’ dos argentinos, ao parar três pontapés na ‘lotaria’, depois de Lautaro Martínez adiantar a seleção ‘albi-celeste’, aos sete minutos, e o portista Luís Díaz empatar, aos 61.

A final, marcada para sábado, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21:00 locais (02:00 de domingo no Luxemburgo), colocará frente a frente Argentina e Brasil, que na segunda-feira venceu o Peru por 1-0 na primeira meia-final.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.