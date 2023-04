Sábado louco, com derrota do líder em Chaves à tarde e vitória esperada no Dragão à noite.

Continua a contagem decrescente. FC Porto a quatro pontos do Benfica

Dez. Sete. Quatro. A pergunta que se impõe é óbvia: onde é que isto vai parar? O isto é o título de campeão da 1.ª divisão, mais de feito para o Benfica até há 10 dias e, agora, colocado em causa pelo próprio Benfica com duas derrotas seguidas aliadas ao aproveitamento do FC Porto para se aproximar do líder.

Dez. Sete. Quatro. Quatro, agora é quatro. Eis a diferença pontual entre Benfica e FC Porto à falta de seis jornadas e, atenção, o Benfica ainda joga com dois candidatos aos lugares da Liga dos Campeões (Braga na Luz, Sporting no José Alvalade). Tudo se conjuga para um final à Hitchcock. Até lá, entre medos, anseios e alegrias, é conviver com a realidade. E a realidade é a de quatro de avanço do Benfica, derrotado em Chaves com um golo nos descontos.

A expectativa é imensa. Se o Benfica ganha, afasta a crise alicerçada pelas derrotas seguidas em casa, vs. FC Porto para a 1.ª divisão (2:1) e Inter para a Liga dos Campeões (2:0). Se empata, o mundo desmorona-se um pouco mais. Se perde, é o fungagá da bicharada. O Benfica não se pode queixar de falta de apoio na cidade do continente mais distante de Lisboa para jogos da 1.ª divisão. A romaria dos adeptos é maciça, o apoio começa à chegada do autocarro ao estádio.

O Benfica entra em campo com a novidade mais-que-esperada David Neres no apoio a Gonçalo Ramos. Por isso, João Mário recua de ala para médio e ocupa o lugar de Florentino, ausente do onze pela primeira vez em 48 jogos na era Schmidt. Os primeiros minutos dizem tudo entre medos e anseios. Joga-se com pinças. E só com intensidade longe das áreas. O primeiro lance de perigo é de Rafa, aos 19’, com uma bola por cima da trave. E há um outro remate de António Silva desenquadrado, aos 30’. Só, nada mais.

A segunda parte é mais animada e até começa com o Benfica mais afoito. Aos 47’, David Neres abre o campo com um passe extraordinário para Grimaldo e o lateral-esquerdo encontra João Mário no coração da área. O remate é já em esforço e Langa salva na linha de golo. Na recarga, uma bola do mesmo João Mário é desviada por um pé flaviente para canto.

O Chaves responde, finalmente. Aos 51’, Juninho Vieira mete o turbo antes do meio-campo e ultrapassa a muralha benfiquista até se isolar em plena área. Vale ao Benfica a mão de Vlachodimos. O Benfica domina, controla e ataca até aos 90 minutos. Em vão. Todos os remates esbarram em Paulo Vítor ou falham o alvo. Do banco do Benfica, saem Gonçalo Guedes, João Neves, Tengstedt e Musa, este aos 88’. Nada, nada sai bem a um Benfica espremido, sem cabeça para incomodar a defesa do Chaves.

Já nos descontos, aos 90’+4, Paulo Vítor bate um pontapé de baliza e o capitão Otamendi escorrega durante a recepção da bola. Abbas aproveita o deslize, pisa a área e encara Vlachodimos com categoria. O Chaves fixa o marcador e celebra a segunda vitória da época sobre um grande, após aquela no início da época vs. Sporting em pleno José Alvalade.

Sete. Ainda há sete pontos de diferença, o FC Porto tem de ganhar ao último classificado Santa Clara para diminuir a distância. A tarefa é fácil. Ou não? Sérgio Conceição prepara a equipa sem Grujic nem Taremi. Nos seus lugares, Eustáqui e Toni Martínez. Sai o herói da Luz, entra o herói do Dragão.

Isso mesmo, Toni Martínez é herói no 2:1 vs. Santa Clara por ter sacado dois penáltis na primeira parte. Um convertido por Uribe (34’), outro desperdiçado por Otávio (42’). Antes, já Uribe atirara uma bola à trave e Toni Martínez falhara um golo feito. O Santa Clara, muito bem organizado, só dá um ar de sua graça na segunda parte. E aí, verdade seja dita, o FC Porto sente algumas dificuldades para conter o ímpeto dos açorianos. Se bem que o Santa Clara não atrapalhe a vida de Diogo Costa por aí além. Há remates, sim, todos eles sem direcção.

Nessa fase mais equilibrada, o FC Porto reencontra o caminho do golo através do suplente Danny Namaso, na sequência de uma jogada de Galeno. O alívio de MT é mal sucedido e o inglês faz o golo. Respira-se outro ar no Dragão: agora sim, o Benfica está mesmo a quatro pontos. E nem o golo de honra merecido do Santa Clara faz mudar o guião. Os suplentes Gabriel Silva e Tagawa trabalham bem na esquerda, o japonês conclui sem hipótese para Diogo Costa. Dois minutos depois, o árbitro apita para o fim. Acaba 2:1, o FC Porto dá seguimento à vitória pelos mesmos números na Luz de há uma semana e aperta o cerco.

Faltam seis jornadas e há quatro pontos de diferença. Na próxima jornada, o FC Porto visita o aflito Paços, enquanto o Benfica visita o Estoril. A bola queima, todos os minutos contam e, ao que parece, não há favoritos antecipados.

