A saga das entrevistas continua, agora com artistas convidados da Dinamarca, Brasil e Uruguai.

Conta-me como foi da bola. Três números 10 de classe Mundial

ELKJAER

A Dinamarca mais famosa é a do Mundial-86. Uma equipa de luxo formada por verdadeiros génios da bola como Morten Olsen, Sören Lerby, Jesper Olsen, Frank Arnesen, Michael Laudrup e Elkjaer-Larsen espantou o mundo pela verticalidade do seu jogo, aliada a uma inacreditável resistência física. Todos eles uma força da natureza, com destaque para o errático Elkjaer-Larsen. Fuma 30 cigarros por dia, bebe uísque e não quer saber para nada de tácticas. Que personagem. Dá vontade de ficar horas a falar com ele. Com um copo de uísque. Ou de vodca. Para ele, tanto faz. Para nós, também.

Elkjaer, quando é que ganhaste a alcunha de bisonte?

Quando me transferi do Vanlose para o Colónia, aos 19 anos, logo na minha segunda época da carreira. Foi culpa do mister Weisweiler.

Li algumas coisas sobre ele. Duro, não era?

Muito, muito. Um disciplinador nato e eu nada de respeitar as regras dele. Discutimos tantas vezes que nem sei. Ele, paz à sua alma, era o meu implacável torturador. Eu não estava habituado àquela teia da disciplina, do sistema, das regras. Uma vez, alguém lhe disse que me encontrou na noite com uma garrafa de uísque vazia na minha mesa e uma lady. Ele, furioso, perguntou-me se eu tinha bebido. ‘E não te atrevas a negar.’ E eu, com toda a calma do mundo, vítima da minha inocência e despreocupação, respondi-lhe: ‘Uísque? É mentira. Era vodca. E não era uma lady, mas sim duas ladies.’ Andámos às cabeçadas aquela época inteira, razão pela qual fui suspenso internamente, ora por indisciplina em campo ou fora dele, e só fiz nove jogos [e um golo]. Tenho pena, mas só compreendi esse homem tarde, muito tarde. E fez-me muita falta nos anos seguintes ao da sua morte [Elkjaer era o primeiro da fila a carregar o caixão do técnico alemão]. Por sorte, encontrei a Nicole [esposa de Elkjaer].

Ela salvou-lhe a vida?

Nem imaginas! E eu que pensava que ela era mais um namorico. Conheci-a em Lokeren [terceiro clube de Elkjaer na carreira, entre 1978 e 1984], num cabeleireiro. E eu passei a cortar o cabelo lá, como desculpa para a ver, estás a perceber? Ao fim de um tempo, resolvi casar com ela, a uma sexta-feira. Os familiares estavam tão assustados como os meus, mas olha cá andamos juntos ainda. Não temos filhos, porque eu continuo uma criança e ela é que me guia.

E jogar futebol, que tal?

Era uma diversão e preferia acompanhar o meu irmão mais velho, Fleming, que era uma promessa. Eu só aparava relva de uma equipa dos distritais de Copenhaga e limpava as botas dos mais velhos. Nos tempos livres, andava de bicicleta pelas ruas de Copenhaga e como era alto para aquela idade dos 13/14/15 anos (tanto assim é que o meu pai levou-me ao médico e ele tranquilizou-o a dizer que eu seria um óptimo guarda-costas para a nossa Rainha) ajudava os meus amigos contra os vilões. Tinha muita força. Mas no futebol nem sequer atinava com a baliza. Coitado do primeiro treinador que me tentou ensinar a rematar à baliza...

Marcaste 100 golos em 200 jogos pelo Lokeren. E foste campeão italiano pelo Verona.

Pois, é verdade, fui aprendendo. Mas não nasci futebolista. Agora, passado muito tempo, e através das demonstrações de carinho que tenho aqui na Dinamarca, na Bélgica [Lokeren] e até em Itália, sinto-me feliz.

E foi a tua geração que deu a conhecer a Dinamarca ao mundo.

Sim, o Euro-84. Falhámos a final por minha causa. Foi eu que falhei o quinto e último penálti, à Espanha.

E foste tu que apuraste a Dinamarca para as meias-finais.

Ok, e isso deu-me um gozo do caraças, porque marquei ao Pfaff e eu não gosto nada dele. Era antipático e conflituoso. Nesse jogo do Euro-84, piquei-lhe a bola e 3-2. Mas sabes qual é a história mais divertida desse Europeu?

No idea

É do Schmeichel. Ele [então com 20 anos] foi de carro ver um jogo nosso a França e voltou à Dinamarca a tempo de jogar pelo Hvidovre. Foram 38 horas de viagem de um lado para o outro. E ele sofreu oito golos do Bröndby, no dia seguinte à chegada.

E o Mundial-86?

Ah, a Dinamáquina. Que saudades. Lembro-me de ver um programa de televisão dinamarquês no México que mostrava uma parede com graffiti: ‘E se Jesus voltar?” No dia seguinte, ganhámos 6-1 ao Uruguai [três golos de Elkjaer], e já havia uma resposta: ‘Aí, colocamo-lo ao lado do Elkjaer’.

FORLÁN

Tal pai, tal filho. Tal avô, tal neto. Diego Forlán joga os Mundiais-2002, 2010 e 2014. O pai Pablo Forlán, presente em 1966 e 1974. O avô Juan Carlos Corazzo, seleccionador do Uruguai em 1962.

O teu pai era defesa-central. O teu irmão [dez anos mais velho que Diego], médio defensivo. Como é que quebraste a tradição como avançado?

Certo dia, o meu pai disse-me: “Se queres ganhar dinheiro, vai para a frente e mete golos”.

E chegaste ao Manchester United.

Na verdade, estava no avião para ir assinar pelo Middlesbrough. Quando cheguei a Londres, o destino mudou. Em vez de voar para Newcastle, fui para Manchester.

Mas lá não rendeste e demoraste oito meses e 27 jogos para te estreares a marcar. Até és conhecido como Diego Birtles [numa alusão a Garry Birtles, outro mancuniano que foi um flop].

É verdade, mas há que olhar para outras estatísticas. Afinal, tenho duas Botas de Ouro [prémio para o melhor marcador da Europa], algo só ao alcance de um Eusébio ou de um Gerd Müller. Em Manchester, havia muitos avançados óptimos, como Van Nistelrooij e Ronaldo. Não era a minha vez de triunfar. Mas pergunta lá ao Ronaldo quem foi o primeiro a celebrar os golos sem camisola: ele ou eu?

E a noite inglesa, é verdade que os jogadores bebem muito?

Uyy, as famosas pint. Às vezes, saíamos todos juntos à noite e eles bebiam e bebiam. Eu não, que não gosto.

E saíam tortos?

Sim, uns ficavam mais cansados que outros [risos]

Em algum momento do dia, viste o Ferguson de boca fechada?

Nunca, está sempre a mascar pastilha elástica. Deve ter um patrocínio qualquer [risos incontroláveis]

E tiveste algum problema com ele?

Só uma vez, num jogo com o Chelsea, por causa das chuteiras. Ele avisou-me para usar pitons de chuva, que são mais altos, mas eu não me sentia confortável com eles e entrei em campo com pitons normais. Há uma jogada em que me isolo e... slippp... escorrego. Ao intervalo, quis ser o primeiro a entrar no balneário para trocar de pitons. Troquei os da chuteira esquerda e quando ia fazer o mesmo para os da direita apareceu Sir Alex. Insultou-me de cima a baixo. Nem posso reproduzir. Depois, agarrou nas chuteiras e mandou-as à la mierda. Pelo caminho, Sir Alex ainda insultou o roupeiro, que me deu as chuteiras com os pitons normais, contra a sua indicação.

E agora?

Dou-me bem com ele. Aliás, quando o Villarreal se qualificou para as meias-finais da Liga dos Campeões na época seguinte à desse incidente [2005-06], o meu telemóvel tocou. Número privado. Como estava com um amigo, pedi-lhe para atender. Ele diz-me com um ar assustado: ‘É o Alex Ferguson’. Pensei logo que fosse um jornalista a querer passar por Sir Alex para um daqueles programas provocativos. Comecei a falar com ele e era mesmo Sir Alex. Incrível. Mais incrível era o motivo do telefonema: ele queria dar-me dicas sobre o Arsenal, adversário do Villarreal nas meias-finais!

ZICO

Pelé é brasileiro e é o único tricampeão mundial (recorde). Ronaldo é brasileiro e é o único com 15 golos em Mundiais (recorde). Cafú é brasileiro e é o único a jogar em três finais de Mundial (recorde). Zico é brasileiro e é o único bicampeão moral (recorde). Zico é ainda o único com três Mundiais nas pernas (apenas uma derrota em 14 jogos) e mesmo assim sem o título. É galo? Não, é o Galinho do Quintino, alcunha de Zico em relação ao seu aspecto frágil (galinho) e ao bairro onde morava (Quintino). Como o Brasil joga hoje, o i falou com Zico por email sobre os três Mundiais em que participou: Argentina-78 (o Brasil do futebol rendilhado terminou em terceiro lugar mas não perdeu qualquer jogo – veredicto: campeão moral), Espanha-82 (o Brasil do futebol espectáculo foi eliminado na segunda fase de grupos pela Itália de Rossi – veredicto: campeão moral) e México-86 (o Brasil do futebol sedutor foi para casa nos quartos-de-final).

Que história a sua nos Mundial, hein?

Nem me fala. Aconteceram coisas que ninguém acredita... Começou logo na estreia, em 1978. E no primeiro jogo, com a Suécia, em Mar del Plata. Jogo difícil, campo horroroso. No último minuto, está 1-1, há um canto a nosso favor. O Nelinho colocou a bola mais para a frente, o bandeirinha veio e enche o saco dele. Discutiram e discutiram. Até que Nelinho bateu o canto e eu fiz o golo de cabeça. De repente, o juiz [Clive Thomas, do País de Gales, mais conhecido como The Book, o Livro, pela interpretação estrita das leis do jogo, ao ponto de impedir os jogadores de festejar os golos] acaba o jogo a dizer que apitou antes. Apitou nada. Apitou com a bola dentro da baliza. Depois nós vimos, no cinema, que pela distância, não dava tempo de ele apitar. Tem até uma imagem em que ele, antes do canto, vai ter com o guarda-redes da Suécia e diz-lhe alguma coisa, imperceptível. Por isso, acho que ele nunca mais apitou [no Mundial]. A verdade é que ele tirou-me essa oportunidade de me estrear num Mundial com um golo. Ali foi o aviso. “Cuidado que isto não é a tua área”.

Seguiu-se 1982.

Grande selecção, que ainda hoje é falada em todo o mundo, onde quer que eu vá... Turquia, Japão, Uzbequistão.

Com a Itália, o Zico perdeu o único jogo em Mundiais.

Deu Itália e nem se pode falar muito disso. Ganharam ao Brasil e depois ganharam o Mundial. Foram os melhores.

E sofreu com a marcação homem a homem da Itália?

Meu Deus, claro. Quem me marcou foi o Gentile, que já tinha forçado a expulsão do Maradona no jogo anterior e dissera que o futebol não era para bailarinas. Portanto, já sabia ao que ia, mas aquilo foi duro. Você já viu o apelido do cara? Gentile. Pura enganação. Ele rasgou-me a camisola e o árbitro [Klein, de Israel] nada de nada. Era penálti mas tudo bem. Já passou. E até já me encontrei com ele anos depois e falámo-nos na boa.

A sua aventura acabou em 1986, no México.

Eu não queria ir, porque vinha de lesão, e pedi para ser cortado [afastado da lista dos convocados]. Aquela coisa na tua cabeça “não vai, não vai”. Aí fiz um esforço do cacete, um sacrifício enorme e deu no que deu [nos quartos-de-final, com a França, Zico falhou uma grande penalidade aos 75’, mas acertou o seu remate no desempate de penáltis, ganho pelos franceses].

