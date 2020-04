No dia 25 de abril de 1965, a selecção ganha 1-0 na Checoslováquia com um supergolo de Eusébio e aproxima-se do Mundial-66

Desporto 4 min.

Conta-me como foi da bola. O primeiro 25 de Abril de Portugal

Rui Miguel Tovar No dia 25 de abril de 1965, a selecção ganha 1-0 na Checoslováquia com um supergolo de Eusébio e aproxima-se do Mundial-66

Esqueça o 5-3 à Coreia do Norte em 1966, o 1-0 de Carlos Manuel à RFA em 1985, o 3-2 à Inglaterra em 2000 ou outro jogo qualquer da selecção nacional que o faça arrepiar. Não há nenhum que se compare a este, de há 55 anos, em Bratislava, com a Checoslováquia, para a qualificação do Mundial-66. No domingo, 25 de abril de 1965, Portugal faz simplesmente a exibição mais heróica de que há memória, coroada com uma brilhante vitória.



Estamos em abril de 1965 e a 1.ª divisão é interrompida para a segunda jornada de qualificação do Mundial-66, que seria o do nosso contentamento. É uma jornada dupla, com deslocações à Turquia e à Checoslováquia. Atenção, a Turquia já a conhecemos de ginjeira. Em janeiro de 1965, no arranque do apuramento, goleada por 5-1 no Jamor. Dos nossos cinco golos portugueses, quatro começam num livre. É a história do jogo. E a fragilidade da Turquia, abalroada pela nossa inspiração. O 1-0 é um cabeceamento de Coluna após livre de José Augusto e ajuda aérea de Torres. O 2-0 é de Eusébio no tal único golo português sem ser de bola parada. A jogada desenrola-se pela direita, entre José Augusto e Torres. O remate é defendido por Varol para a frente e a recarga é imediata. Reduz a Turquia, de cabeça, por Teuzi a aproveitar a falta de velocidade de Arcanjo. Na segunda parte, o estreante Jaime Graça amplia e Eusébio marca mais dois. A juntar ao outro do primeiro tempo dá três – eis o único hat-trick de Eusébio na selecção.

Turquia, sempre ela. Agora é lá. A federação local indica Istambul como sede. Acontece que o relvado é, afinal, um pelado. Nada contra, ainda falta muito para a abolição dos pelados a nível internacional, só que Portugal torce o nariz. E é essa firmeza dos dirigentes que determina a transferência do local para Ancara, assim como o adiamento do jogo em 24 horas, após muitas démarches e troca de telegramas com a FIFA. Mais uma moeda, mais uma viagem. Na segunda-feira, o onze português enche-se de brio e ganha 1-0, com um espectacular golo de Eusébio na transformação de um livre directo. A bola entra no ângulo superior direito de A. Ozcan à velocidade-luz. O Mundial-66 faz cada vez mais sentido, agora só falta ganhar no domingo seguinte em Bratislava para passarmos do sonho para a realidade.

Em Bratislava, num campo enlameado, é obrigatório dividir-se o desafio em três capítulos, todos eles na primeira parte e qual dos quais o mais empolgante. Logo aos três minutos, uma entrada de Kvasnak sobre Fernando Mendes reduz para dez homens a equipa nacional, porque ainda não há substituições permitidas por lei. Por isso, o extremo-direito José Augusto ocupa o lugar do sportinguista Mendes, ao lado de Coluna. Só a título de curiosidade, no momento do choque, o checo escorrega e bate acidentalmente na perna do médio, que, azar dos azares, só voltaria a jogar de forma contínua no Sporting a partir de setembro de 1966)

Apesar da contrariedade, Portugal não baixa os braços e dá o ar da sua graça numa soberba, magistral, fabulosa, encantadora, desconcertante, estupenda… Enfim, todos os adjectivos possíveis e imaginários são escassos para definir aqueles oito segundos que medeiam o arranque de Eusébio desde o meio-campo até ao remate imparável, de ângulo impossível, colado à linha de fundo. É um dos golos mais incríveis do pantera negra, assim comentado por Joseph Szabo, técnico húngaro com carreira feita em Portugal e espectador atento “in loco” em Bratislava: “Carago, aquilo foi um relâmpago, um raio, com ultravioletas e tudo.”

Perto do intervalo, os checos beneficiam de uma grande penalidade, por falta de Festa (o único portista no onze nacional) sobre Kvasnak (o tal que lesionara Mendes, acidentalmente, saliente-se de novo). O estádio quase vai abaixo quando o árbitro búlgaro Atanas Stravev apita para a marca do penálti. Após alguma confusão, porque os protestos são mais que muitos, Masny atira e José Pereira, que se estreara na selecção no jogo anterior, na Turquia, defende. A táctica do Pássaro Azul é simples: atira-se para o lado exacto da bola, depois de simular o contrário.

O descanso viria a seguir e o segundo período, sem casos, seria de resistência. Estava escrita uma das mais belas páginas do futebol nacional. A Checoslováquia, vice-campeã mundial em 1962, fora derrotada por Portugal. Então, é ou não é o jogo mais heróico de sempre?

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.