Conta-me como foi da bola. O maior jogador do Benfica

Rui Miguel Tovar O mais alto, queremos dizer: senhoras e senhores, eis a estreia do sueco Strömberg (1,92 metros de altura).

O primeiro sueco a chegar a Portugal até nem corresponde exatamente ao estereótipo. Não é alto nem tosco. Louro, assim-assim. É Sven-Goran Eriksson, ambicioso, metódico e extremamente simpático nas relações humanas com os jogadores, jornalistas e adeptos.



Aterra na Luz no verão 1982 aos 32 anos de idade, recém-vencedor da Taça UEFA pelo IFK Gotemburgo. Fascinado pela criatividade e pelo golo, não vai à bola com o antifutebol. “Não admito que joguemos para o 0-0. O futebol tem de ser algo mais que estar hora e meia a não deixar jogar”, justifica no dia do primeiro treino na Luz, depois de se espantar por se aperceber de que o guarda-redes Bento é uns meses mais velho que ele. A sua palavra-chave é profissionalismo.

Com ele ao leme, o Benfica muda de hábitos com os jogadores a abdicarem dos estágios nos jogos em casa. Com ele a falar, o Benfica é um clube a sério. Isso nota-se na final da Taça UEFA-83 perdida para o Anderlecht. Enquanto o presidente Fernando Martins culpa o árbitro, Eriksson mantém a sua pose de cavalheiro e atribui a derrota à falta de sorte. Na sua era, o Benfica ganha os dois campeonatos nacionais e antecipa-se aos restantes rivais nacionais e até europeus com a contratação de jogadores nórdicos, fisicamente imponentes e hábeis no jogo aéreo.

O primeiro de todos é o compatriota Glenn Strömberg. Contratado ao IFK Gotemburgo, ex-clube de Sven, o médio sueco é uma figura do alto. Mesmo. O homem mede 1,92 metros de altura, é o mais alto de sempre do Benfica. É uma viga. E é nórdico dos sete costados, com cabelo louro e tudo. A sua apresentação está marcada para o dia 26 Janeiro 1983, vs Bulgária.

Benfica vs Bulgária, grande nível. Outros tempos em que a FIFA ainda não manda nisto tudo e as seleções jogam com clubes. Claro que há nuances. Como esta Bulgária, que não é bem a Bulgária, é mais um misto de jogadores do Levski e CSKA Sofia, ambos a estagiar em Portugal e convidados à pressão. O Estádio da Luz ainda recebe uma moldura humana de 15 mil pessoas para ver o sueco e o onze benfiquista é composto por nomes como Bento; António Bastos Lopes, Humberto Coelho, Carlos Pereira e Alberto Bastos Lopes; Carlos Manuel, Shéu e Strömberg; Alves, Diamantino e Nené.

Com um bis de Nené na primeira parte, um de cabeça, outro com o pé esquerdo, sempre metido num cacho de adversários, o Benfica adianta-se à Bulgária por 2-0. Na segunda parte, Eriksson faz algumas substituições e mantém Strömberg. O sueco não deslumbra por aí além, sempre marcado em cima pelos búlgaros, que reduziriam de penálti aos 61’, por Spassov, a castigar falta de Bastos Lopes sobre Kostov.

Sem ritmo de jogo, Strömberg seria poupado à estreia oficial no Bessa, nesse fim-de-semana, dia 29 jaeiro, numa jornada do campeonato nacional bastante curiosa em que o último classificado (Alcobaça) não só se estreia a vencer (2-1 ao Amora) como ganha pontos aos três primeiros (Boavista-Benfica 2-2, Sporting-FC Porto 3-3).

A estreia oficial de Strömberg acontece, isso sim, na semana seguinte, com o Vitória FC, como substituto de Shéu ao intervalo. O resultado não é o mais feliz (1-1 na Luz) mas a verdade é que o sueco continuaria invicto até ao final da época (seis vitórias e outro empate). Na época seguinte é que se vê o verdadeiro Strömberg, bem acolitado pelo dinamarquês Manniche. A dupla nórdica dá nas vistas e o Benfica junta o campeonato à Taça de Portugal, com três golos de Strömberg: Vitória SC (8-0 na Luz), Farense (7-2 no São Luís) e Penafiel (8-0 na Luz).

É transferido nesse Verão de 1984 à Atalanta, onde jogaria até ao fim da carreira em 1992, não sem antes eliminar o Sporting nos quartos-de-final da Taça das Taças 87/88. É aí, em Bérgamo, que Strömberg ganha o trema no “o”, joga ao lado de um futuro benfiquista (Caniggia) e descobre o que fazer na reforma. “Nos primeiros tempos em Itália, estava em choque com a cultura deles. Antes dos treinos e dos jogos, eles [jogadores] comiam spaghetti e mais spaghetti. Aquilo eram pratadas de massa. Eu limitava-me a pedir risotto”, lembra Strömberg, que aos poucos se foi apaixonando pela comida italiana, ao ponto de ter aberto um negócio com a sua mulher Simona, e as três filhas Erika, Ylenia e Giulia, em Bérgamo, onde vive há mais de 30 anos.

A marca chama-se Glenn Strömberg Collection (GSC) e consiste em comida italiana, “a melhor do mundo”, para o médio sueco. Ele tem de tudo: pasta, azeitonas, azeite, pesto, vinagre balsâmico, molhos, pizzas congeladas, risottos congelados, carne seca, tomate seco, salame, presunto, queijo parmesão, gorgonzola, vinho, grappa (bagaço italiano) e sobremesas como tiramisú. E sabe do que fala. “O importante é os produtos serem naturais, sem conservantes nem corantes. Sabias que um bom vinagre balsâmico precisa de estar entre dois e seis anos a amadurecer? Se lançarmos antes desse período, o vinagre é menos suave e alguns até arranham a garganta.” E os tomates secos? “Só seleciono aqueles do Sul de Itália, onde eles crescem e amadurecem num ambiente com sol, aquecido naturalmente.” Quem fala assim não é gago.

