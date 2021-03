A biografia do guarda-redes português dos anos 50 é um misto de histórias pessoais hilariantes com relatos desportivos inenarráveis na crónica do comentador desportivo do Contacto, Rui Miguel Tovar.

Desporto 5 min.

Conta-me como foi da bola. Carlos Gomes, a irreverência em pessoa

Rui Miguel Tovar A biografia do guarda-redes português dos anos 50 é um misto de histórias pessoais hilariantes com relatos desportivos inenarráveis na crónica do comentador desportivo do Contacto, Rui Miguel Tovar.

Há guarda-redes excepcionais, excelentes, óptimos, muito bons, bons, assim assim, sofríveis, horríveis. E há Carlos Gomes, titular do Sporting e 18 vezes internacional português nos anos 50. A sua elasticidade é invulgar. Tanto no campo como fora dele. Falamos do seu estilo empertigado, que lhe vale multas mil só por dizer o que pensa a quem manda. A sua biografia ‘Carlos Gomes, o jogo da vida’ é um mimo. Deixamos aqui as melhores pérolas

“A CUF empregava milhares de barreirenses e tinha – pois não! – a sua própria polícia. Só aqueles que aceitavam denunciar tudo quando viam e ouviam aos quadros superiores é que tinham uma vida desafogada. Os outros tinham uma situação económica e social catastrófica”

“Cresci a ver gente boa e trabalhadora a dobrar-se em vénias à passagem de algum senhorito. Que triste palhaçada. E pobre trabalhador que não quisesse cumprimentar respeitosamente aqueles fantoches. Era trabalhador… desempregado

“Tinha 14 anos quando começou a época dos desafios silenciosos. Época de enorme agitação social, a malta esperava os domingos com impaciência, sobretudo quando vinha o Sporting. Era hora e meia de desabafos sobre as injustiças semanais. O ambiente chegou a ser tal que o regime decretou que ninguém podia gritar durante os desafios. Para cada jogo, um destacamento da GNR instalava-se dentro do estádio, com as metralhadoras nas mãos e de frente para o público. Ai de quem falasse“O futebol sempre foi um jogo de pobres e para pobres, até que os fascistas descobriram que poderia servir os seus interesses. E ainda que no começo não deixassem os seus filhos praticar, o certo é que a elite foi-se apoderando do desporto-rei a pouco e pouco. Começou a ver-se com frequência uma excelência fazer-se fotografar com um jogador e, inclusive, abraçá-lo. Se fosse negro e das colónias, ainda melhor”

“Jogador que fosse como eu, maluco, que contrariasse os patrões, era suspenso ou multado, segundo o interesse do clube; e os que tivessem menos categoria futebolística eram irradiados para exemplo da futura juventude. Chegava tarde ao treino? Multa. Não jogava bem? Multa. Não fazia uma vénia ao senhor presidente? Multa”

“Acabara de me estrear pelo Barreirense e um senhor veio ter comigo a felicitar-me por ter assinado pelo Sporting. Mas como assim Vossa Exma? Era mesmo assim, os clubes decidiam pelos jogadores, não havia respeito nenhum. Estava claríssimo que o meu futuro seria mais negro que o fumo de todas as chaminés da CUF”

“Pese a minha condição de júnior, nunca joguei com os juniores e treinava com os craques. De todos, salvo do Azevedo, guardo a melhor recordação. Era o primeiro a chegar aos treinos e o último a abandoná-lo. Apesar do meu ordenado ser insignificante – dava para as viagens de barco e o almoço –, sonhava ser tão grande como o Azevedo, meu ídolo de então, apesar de jamais me ter dirigido a palavra”“Em dez anos de alegrias e tristezas e de leais serviços, nunca recebi um ordenado completo. Na maioria dos casos, não passava da metade e, inclusive, houve ocasiões em que, ao ir cobrar, verificava que o montante das multas era superior ao ordenado”

“Representei a selecção militar e fomos terceiros no Europeu, disputado na Bélgica. Obtive a mais alta condecoração a um soldado do tempo de paz: Serviços Distintos pela Pátria. Eu e os outros jogadores. Fomos então recebidos pelo Santos Costa, o Ministro da Defesa Nacional. Recebemos ordem para estarmos todos fardados e falarmos o menos possível. Foi uma triste jantarada. No final, todos em rigoroso sentido, ouvimos o discurso da praxe. Falava como se fossemos para a guerra no dia seguinte e, depois, ao dar-se conta da pesada atmosfera existente, decidiu brincar e contou-nos uma história futebolística idiota, qualquer coisa como um golo de penálti com a cabeça. Naquele silêncio impressionante, desatei a rir às gargalhadas. Os meus colegas auguravam o pior para mim, um Tarrafal ou coisa parecia. Mas o chefe da delegação dessa selecção era o director d’A Bola e ele assegurou-me protecção”

“A minha primeira grande viagem foi ao Brasil, salvo erro em 1952. Que país de contrastes e de belezas naturais. Ao lado do Maracanã, o maior estádio jamais construído no mundo, estavam as favelas cheias de caipiras, assassinos que matavam por encomenda a troco de mil cruzeiros. Nunca joguei no Maracanã com menos de 150 mil pessoas. Na minha terceira ou quarta visita ao Brasil, para participar numa Taça do Mundo entre clubes, a imprensa brasileira consagrou-me o melhor goleiro a pisar o país pela exibição no 0-0 com o Vasco da Gama”

“Devo ter sido o primeiro português a ir à URSS, quando os dois países não se falavam. Pouco se sabia se a URSS: era uma maravilha ou um inferno? Passava naquela altura por Lisboa a equipa brasileira do Vasco da Gama, a caminho de Moscovo. Como o guarda-redes deles teve de regressar de urgência ao Brasil e o campeonato português estava parado, convidaram-me para integrar a comitiva. Por razões que ainda hoje desconheço, tanto o Sporting como o Governo autorizaram-me, inscrito num passaporte colectivo. Vi na URSS coisas maravilhosas, como o metro, o Kremlin por dentro e por fora e um povo amigável, simpático. Desgraçadamente também vi muita miséria, com milhares de pessoas mal vestidas e que usavam trapos em vez de sapatos. Poucos automóveis e velhos. Só do Kremlin é que saíam as belas carroçarias, estilo americanas. Uns vivem em barracas, outros em palácios. Para mim, a liberdade do povo soviético era uma enorme farsa e se é verdade que o capitalismo é metade a explorar a outra metade, ali uns tantos exploravam os demais. Fiquei convencido do que só uma nova fórmula de comunismo salvaria o comunismo”

“Ir à capital de França e não dormir ou tentar dormir, pelo menos uma noite, com uma parisiense era inaceitável. Todos, desde o moralista do Exmo Senhor Chefe da Delegação até ao imoral do seu guarda-fredes procuravam, com maior ou menor descaro, levarmos alguma francesa para a cama”

“Uma das maiores multas que conquistei foi em Roma, depois de um jogo. Informaram-nos que iríamos ver o Papa no dia seguinte. Neguei-me a assistir e fiquei no quarto. Naquele tempo, só um caminho se oferecia aos pobres: servir a Igreja, que mandava nas escolas, na política, nos negócios, em tudo. Não, mais teimoso que um burro, fiquei no hotel. Apenas pelos companheiros soube dos detalhes da visita, dos beijinhos ao anel e do enorme esplendor e riqueza dos interiores. Que contraste com os bairros de lata deste mundo de Deus”

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.