Desempregado há meio ano, o avançado italiano de 30 anos é contratado pelo Monza e marca na estreia da 2.ª divisão italiana

Desporto 5 min.

Conta-me como foi da bola. As asneiras de Balotelli

Rui Miguel Tovar Desempregado há meio ano, o avançado italiano de 30 anos é contratado pelo Monza e marca na estreia da 2.ª divisão italiana

Antes de ler o texto propriamente dito, é melhor (tentar) entender o fenómeno Balotelli. Para tal, selecionámos-lhe as 45 histórias top (quarenta e cinco, o número de camisola de Balotelli) e não façam isto em casa se faz favor.

1. Colecciona infracções de trânsito em Inglaterra no valor de 12.345 euros.

2. Em Manchester, uma empresa de gruas detém o recorde de transportes de um só carro (o dele, 27 vezes).

3. Atira dardos aos juvenis do Manchester City e é multado em 113 mil euros.

4. Uma noite, visita o casino de Manchester e ganha 25 mil euros. À saída, dá mil euros a um vagabundo.

5. Desentende-se sozinho a vestir um colete durante o aquecimento do City.

6. No meio da rua, ajuda um miúdo vítima de bullying e paga-lhe o almoço.

7. Atira tomates à cara de um treinador italiano da Serie A.

8. Num clube de striptease, quebra a regra do "proibido tocar" e fere quatro seguranças.

9. Na primeira entrevista pelo City, pergunta o porquê de os ingleses beberem leite com chá.

10. Duas semanas depois de aterrar em Manchester, destrói um Audi R8.

11. Quando sai à noite para os clubes de striptease, os seus amigos aproximam-se das miúdas e dizem-lhes "Balotelli quer ver-te agora".

12. Quando joga no Inter, é costume vêlo no Giuseppe Meazza para ver o Milan.

13. A mãe dá-lhe uma tábua de engomar como presente pela nova casa; Balotelli compra um trampolim gigante e um Scalextric (jogo de carros telecomandados).

14. Aparece num programa de televisão italiano a vestir a camisola do Milan com o seu nome nas costas.

15. Marca um golo ao United e pisca o olho a Rio Ferdinand, provocando uma enorme confusão.

16. Depois de ganhar a Taça de Inglaterra, vai ao flash interview e diz "a minha época foi uma merda... Posso dizer merda na televisão?".

17. Deixa a namorada Melissa Castagnoli por SMS enquanto está em directo na televisão.

18. É detido pela polícia de Manchester a conduzir um Maserati em alta velocidade. Perguntam-lhe o porquê de ter 25 mil libras no assento ao seu lado e responde "porque sou rico".

19. É substituído por vontade própria ao intervalo de um jogo na Ucrânia por ser alérgico à relva.

20. Quase chega a vias de facto com Eto’o por um penálti e é o capitão Zanetti quem o arrasta para fora da área. Eto’o marca, Mario não festeja.

21. Num particular de pré-época com os LA Galaxy, isola-se e remata de calcanhar depois de uma roleta. É imediatamente substituído por Mancini e reage mal às palavras do treinador.

22. Em Junho 2010, visita o bairro de Scampia, na periferia de Nápoles, e é fotografado com dois homens ligados à máfia.

23. Ganha o Golden Boy (Bola de Ouro sub-23) e admite que nunca ouvira falar de Jack Wilshere, terceiro classificado e extremo do Arsenal.

24. Só compra chapéus em forma de luva e é vê-lo em público nessa figura.

25. Num jogo da selecção principal italiana com as Ilhas Faroé, de qualificação para o Euro-2012, é visto a jogar no iPad em vez de estar atento às incidências no relvado. Quando lhe perguntam o porquê, Balo responde "a definição é melhor no tablete",

26. Incendeia a sua casa nova com fogo de artifício, numa festa com amigos.

27. Certa vez, diz que só Messi "é um pouco melhor que eu".

28. Debaixo da camisa de jogo, leva sempre uma t-shirt onde se lê "Why Always Me?" (porquê sempre eu?).

29. Em Manchester, um dos acidentes de viação é contra a parede de uma prisão de mulheres. "Queria vê-las de perto", justifica.

30. No dia seguinte ao 6-1 em Old Trafford (casa do United), passa a tarde a percorrer a cidade de Manchester para dar “high five” em todos os adeptos do City.

31. Passa a noite de Ano Novo 2011 num bar de Manchester e dá mil euros a cada pessoa.

32. Num luxuoso restaurante de Manchester, reconhece Jennifer Thompson, prostituta que ameaça o casamento de Wayne Rooney, e entoa alto e bom som o nome do avançado do United. Só a rápida intervenção dos empregados evita uma cena de pancadaria com o acompanhante de Jennifer.

33. Roberto Mancini, o seu treinador no City (e também no Inter), pede-lhe para deixar de fumar.

34. Entra em campo com uma camisola antiga da Itália. O jogo começa mais tarde para Balo trocar de equipamento.

35. Entra num posto de gasolina e enche o depósito do seu carro. Quando entra na loja, paga o combustível de todos os clientes à espera.

36. A propósito do Why Always You, o rapper Tinchy Strider compõe uma música com esse título.

37. Corre o boato de que Balotelli mascara-se de Pai Natal em 2011 e dá dinheiro às pessoas nas ruas à noite. Mancini não desmente.

38. A apresentação de Andrea Stramaccioni como novo treinador do Inter é interrompida pela entrada de Balotelli pela porta dos fundos.

39. É apanhado pela polícia de Milão a disparar uma arma de fogo enquanto conduz. Como a arma é a brincar, Balo é libertado.

40. O seleccionador italiano Cesare Prandelli envia-lhe sms e ele não responde.

41. Aparece nos treinos mais vezes disfarçado seja do que for do que propriamente como Balotelli no primeiro ano de Inter.

42. Não consegue embrulhar um presente de Natal para as crianças. É Tévez quem o tenta ensinar, sem êxito. No meio da filmagem, o argentino chama-lhe boludo (palerma).

43. Não reconhece a filha de dois meses com Rafaela Fico.

44. Entra num colégio em Manchester e pergunta aos alunos onde é casa de banho. Mais aliviado, interrompe novamente a aula para falar com o professor.

45. Nos treinos do City, desentende-se com Kompany, Boateng, Tévez, Richards e Mancini.

Para o leitor entender, selecionámos-lhe as 45 mais picantes. Se está aqui, volte à casa de partida se faz favor.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.