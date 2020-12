No dia 8 dezembro 1863, um inglês chamado Ebenezer Cobb Morley faz nascer o desporto-rei, contra Shakespeare e separado do râguebi.

Desporto 5 min.

Conta-me como foi da bola. As 14 leis do futebol

Rui Miguel Tovar No dia 8 dezembro 1863, um inglês chamado Ebenezer Cobb Morley faz nascer o desporto-rei, contra Shakespeare e separado do râguebi.

Antigamente é que era, diriam os mais saudosistas. Quando digo antigamente, viajo até 1314. Nesse ano, joga-se um desporto popular nas ruas londrinas, em que vale tudo: pontapés, rasteiras, placagens, derrubes (e não, isto não é a reprodução de um lance dentro da área antes da marcação de um pontapé de canto).

A moda chega aos ouvidos do rei Eduardo II e o homem quer acabar com a alegria do povo, sob o pretexto da preocupação com a “segurança do reino, pelos inconvenientes de tanta gente a acotovelar-se duramente.” Em 1531, o diplomata inglês Thomas Elyot desanca no futebol, através de um livro: “Esse jogo de bola não é senão fúria brutal e violência extrema, só merecendo ser posto em silêncio perpétuo.” Um século depois, até William Shakespeare se insurge contra o futebol. Para ele, não há cá dúvidas: “Not to be”, apelida aqueles que se divertem nas ruas como “gente de baixa condição”, em plena quarta cena do Rei Lear.

Só na primeira metade do século XIX as escolas inglesas fazem jus ao lema “mente sã em corpo são” e encorajam os vários tipos de futebol, uns mais selvagens que outros. É a diferença entre râguebi e futebol. Em 1855, nasce o Sheffield, primeiro clube de futebol. Oito anos depois, a 26 Outubro, os seus jogadores reúnem-se com representantes de outras escolas com o objetivo de “eliminar a violência e a brutalidade deliberada no jogo”. Duas fações se abrem num instante. Francis Campbell defende “o espírito varonil, forte, masculino, enérgico”. Abandona a sala aos berros, sem forças para contrariar a maioria, e acusa os demais de mariquice – algum tempo depois, funda a União de Râguebi.

Separam-se as águas, em absoluto. No dia 8 dezembro 1863, escrevem-se as 14 leis do futebol. O autor é um senhor inglês chamado Ebenezer Cobb Morley, com tempo ainda para fundar a federação inglesa de futebol e participar no primeiro jogo das novas regras, entre o Barnes (já não existe) e o Richmond (existe só como clube de râguebi; de machos, portanto). Acaba 0-0, aaaarghhhhhh.

Engraçados, os primeiros tempos desse novo desporto. Para começar, não há árbitros – as faltas fazem-se apitar (sort of speak) pelos capitães de equipa. G’anda pinta. Depois, o árbitro lá surge. Ou quase. O senhor juiz entra no campo e está bom assim. Já não entra em campo, if you know what i mean. O árbitro é uma figura de bancada e só assinala o que vê ao longe. Que salganhada.

Em 1871, inventa-se um jogador diferente dos demais. É o goal-keeper, pois claro, homem fadado para grandes cometimentos. Ou não, depende do tamanho dos frangos. Seja como for, é o único a poder jogar com as mãos com o intuito de defender a baliza, que, entretanto, já fora remodelada duas vezes, com a substituição de uma fita pelo travessão de madeira a fazer de barra, na ordem dos 2,40 metros.

Só em 1891 um clube de Liverpool resolve a questão das redes da baliza e patenteia-as (problema xxl: o International Board, essa instituição chata que, volta e meia, impede a evolução do mundo da bola, só dá luz verde às redes em 1938; isto é, quase meio século depois). Então e antes das redes, como é? Ou uma parede de tijolos ou umas placas de madeira atrás das balizas, agora escolha.

Em 1874, aceitam-se as caneleiras em jogo (Yazalde nunca faz uso delas, nos anos 70; Littbarski, nos eighties, só aqui e ali, consoante o adversário) e, quatro anos depois, usa-se o apito pela primeira vez. Que vai soar consoante as tais 14 leis. Ai vai, vai.

Ei-las, as ditas cujas:

Lei I O comprimento de um campo de futebol deve ser de 180 por 91 metros. Devem ser assinaladas com bandeiras e as balizas com postes na vertical, a sete metros de distância. Sem qualquer barra ou fita a ligá-los

Lei II Deve ser tirado à sorte quem fica em que baliza e o jogo começa no centro pela equipa que perdeu na escolha do campo. O jogador mais próximo terá de estar a 9,1 m

Lei III Quando a equipa sofre um golo, tem direito a ter a bola na reposição e as equipas devem trocar de lado

Lei IV Um golo será atribuído quando a bola passar por entre os postes, mesmo que alta, desde que não seja atirada com as mãos

Lei V Quando a bola sai, deve ser reposta através de um lançamento no local onde saiu. Depois só deve ser tocada quando bater no chão

Lei VI Quando um atacante toca na bola, um colega que esteja mais perto da baliza não pode tocar nem impedir outros de o fazer (a origem da lei do fora-de-jogo)

Lei VII Se a bola sair pela linha de fundo: se a equipa que defender chegar primeiro, deve repor no local oposto, se for ao contrário, a equipa terá direito a um livre direto a 14 metros de distância da outra baliza

Lei VIII Quando um jogador agarrar a bola, terá direito a um livre direto com direito a todo o balanço que quiser e sem que nenhum adversário se intrometa

Lei IX Nenhum jogador deve correr com a bola

Lei X Não é permitido rasteirar o adversário nem usar as mãos para o travar.

Lei XI Não é permitido passar a bola com as mãos

Lei XII Não é permitido abandonar o terreno do jogo com a bola nas mãos, não interessando a desculpa

Lei XIII Não é permitido ter pregos ou objetos de ferro nas botas dos jogadores

Lei XIV Bom senso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.