Conta-me como foi da bola: Abel, o do achamento da Taça do Brasil

Rui Miguel Tovar Se fizermos a conta ao contrário, cinco brasileiros desde Otto Glória até Marinho Peres levantam oito Taças de Portugal. A crónica semanal do comentador desportivo do Contacto.

Ordem e progresso. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, um treinador estrangeiro levanta a Taça do Brasil. Por capricho do destino, é um português. Chama-se Abel Ferreira, natural de Penafiel. Em tão-só 128 dias, Abel vai da apresentação no Palmeiras à conquista da Taça (vs Grémio, 1:0 em Porto Alegre e 2:0 em São Paulo). Pelo meio, ganha a Libertadores. É dose, é muuuuito jogo. E se a Liberta já pertencia a um português (Jesus, Flamengo), a Taça do Brasil é um feito inédito.



E dá que pensar, Abel o primeiro português a levantar a Taça do Brasil. E em Portugal, quem é o primeiro brasileiro? Quer dizer, se há? Há, pois. Chama-se Otto Glória e acumula mais três Taças de Portugal. Aliás, ele sozinho reúne tantos como todos os outros brasileiros juntos. O resultado é quatro para Otto Glória e quatro para o resto do Brasil (Otto Bumbel, Dorivan Yustrich, Osvaldo Silva e Marinho Peres). A sequência inicia-se em 1955 e acaba em 1989.

Vamos lá então, ordem e progresso. O primeiro é Otto Glória, numa final entre Benfica e Sporting com árbitro portuense Vieira da Costa. Ao intervalo no Jamor, 0:0. Na segunda parte, João Martins marca o primeiro golo da tarde e é para o Sporting – daí a 14 meses, o mesmo João Martins no mesmo Jamor haveria de assinar o primeiro golo de sempre da Taça dos Campeões, vs Partizan. A euforia pelo 1:0 da autoria do sexto violino é sol de pouca dura. O capitão Arsénio bisa em menos de 200 segundos, entre o minuto 63 e o 65, e arruma o assunto a favor do Benfica.

Um ano depois, Dorival Yustrich é o segundo brasileiro a passear-se com a Taça. É o ano da dobradinha do Porto, capitaneado por José Maria Pedroto. No Jamor, 2:0 ao Torreense. A curiosidade da final tem a ver com os quatro estrangeiros dos 22 homens em campo. O Porto, além do treinador, reúne dois brasileiros (Gastão mais Jaburu), o Torreense, além do treinador Tellechea, dois argentinos (Belén mais Forneri).

Mais um ano e já estamos em 1957. Encontram-se Benfica e Covilhã no Jamor. O lado urbano de Lisboa vs o interior da serra. Com dois golos madrugadores de Águas (12’) e Salvador (15’), a equipa de Otto Glória ganha vantagem. É verdade que Pires dá um ar de sua graça (19’), só que o Benfica é dono e senhor do jogo. A três minutos do fim, Coluna fixa o 3:1. E se o Benfica se apresenta com um onze inteiramente português, o Covilhã só tem nove para amostra – os outros dois detêm passaporte espanhol (Pedro Martín mais Victoriano Suárez). À laia desse pormenor, um outro ainda mais importante e relacionado com o lado familiar. Pela primeira vez na final da Taça, dois irmãos esgrimem argumentos. De um lado (o vencedor), Domiciano Cavém. Do outro, Amílcar Cavém.

Passa-se mais um ano, olá 1958. Há clássico, entre Benfica e Porto, ambos treinados por brasileiros. Ao inevitável Otto Glória, junta-se outro Otto, este Bumbel. Decide o portista Hernâni, mais conhecido como o furacão de Águeda, de onde é natural. Durante anos, até 2020, na verdade, é a única vitória do Porto vs Benfica em dez finais de Taça. Pausa para descanso, em 1959. Depois, em 1960, mais uma taça para você-sabe-muito-bem-quem. Esse mesmo, Otto Glória. Desta vez, ao serviço do Belenenses e, novamente, frente ao Sporting. Tal como em 1955, o Sporting volta a abrir o marcador, pelo argentino Diego. Antes do intervalo, 1:1 de Carvalho. Cabe a Matateu o 2:1 definitivo. É o tri para Otto Glória, incrível.

O tetra viria em 1969, na final mais contestada de sempre. A presença da Académica no Jamor motiva uma maciça afluência de estudantes a Lisboa, a esmagadora maioria em desacordo com o estado do Estado Novo. É a crise estudantil a pedir mais e melhores condições a um país fechado sobre si mesmo, sem democracia nem abertura de mentalidade. Por isso mesmo, José António Saraiva, na qualidade de ministro da Educação, aconselha Marcello Caetano, presidente do Conselho, a faltar ao encontro. E a RTP passa ao lado da final, outra maldade governamental. Num ambiente buliçoso, com cartazes (e agentes infiltrados da PIDE) espalhados pelas bancadas, a Académica marca por Manuel António no primeiro minuto. O Benfica de Otto empataria por Simões aos 85’. No prolongamento, o inevitável Eusébio desfaz a festa conimbricense.

Curiosidade maiúscula: Otto nem começara a época pelo Benfica. O mesmo acontece com Osvaldo Silva, vencedor da Taça pelo Sporting em 1974. O treinador é Mário Lino, cujo destino é selado entre a conquista da 1.ª divisão e a final do Jamor. Entra em ação o adjunto Osvaldo, mineiro de nascimento e um dos heróis da epopeia da Taça das Taças 1964. Ao intervalo, 1:0 para o Benfica. O golo é de Nené. Para a segunda parte, Fernando Cabrita mexe no onze vitorioso e tira Toni, algo inexplicavelmente. Entra Eusébio, já com 32 anos, e o meio-campo vai à vida. O Sporting aproveita a deixa e empata no derradeiro minuto, por Chico Faria. No prolongamento, Marinho completa a reviravolta (e, já agora, a dobradinha).

Dobra-se a década, estacionamos em 1989. O Belenenses arranca a época com John Mortimore e, às tantas, vira a agulha para o brasileiro Marinho Peres. O brasileiro pega de estaca e elimina, de uma assentada, Porto (1:0 no Restelo após prolongamento), Sporting (3:1 de virada no Restelo) e Benfica (2:1 no Jamor). É célebre a arrancada de Chico Faria para o 1:0 (pobre Mozer) e é famosíssimo o pontapé livre de Juanico ao ângulo superior (pobre Silvino). Daí para cá, mais nenhum brasileiro conquista a Taça de Portugal, pese embora as tentativas de Carlos Alberto Silva (Boavista 2:1 Porto em 1992) e Paulo Autuori (Sporting 2:0 Marítimo em 1995). Desordem e retrocesso.

