A 11 de fevereiro, o encontro FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da I liga, que terminou empatado 2-2, ficou marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos

Desporto 2 min.

Futebol

Conselho de Disciplina abre processos à SAD do FC Porto e também a Conceição, Baía e Cerqueira

Lusa A 11 de fevereiro, o encontro FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da I liga, que terminou empatado 2-2, ficou marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje a instauração de processo disciplinar à SAD do FC Porto, a Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira, devido a incidentes no jogo com o Sporting.

Em comunicado, o CD refere que o processo, que "foi enviado no dia 10 de março à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional", surge na sequência de participação disciplinar efetuada pela Sporting SAD e tem por objeto “factos ocorridos em jogo” a contar para a I liga portuguesa de futebol.

Em 11 de fevereiro, o encontro FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da I liga, que terminou empatado 2-2, ficou marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos.

Jornada 26. O segredo do banco de suplentes FC Porto (em dose tripla), Benfica, Gil Vicente e Vitória SC com apostas certeiras num fim-de-semana de grandes golos.

Após o apito final de João Pinheiro, os jogadores das duas equipas envolveram-se em empurrões, com o árbitro a expulsar quatro jogadores, dois de cada equipa: os 'dragões' Marchesín e Pepe e os 'leões' Tabata e Palhinha, além de alguns elementos das estruturas.

Um dia depois do jogo, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD portista, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube, por “agressões verbais e tentativas de agressão física” ao presidente do clube, Frederico Varandas.

Além disso, o clube de Alvalade garantiu que iria fazer uma participação disciplinar, destacando “agressões a jogadores do Sporting por elementos estranhos ao recinto de jogo, e que estão documentadas em imagens”.

O FC Porto reagiu à intenção dos ‘leões’, negando as acusações feitas e desmentindo quaisquer agressões ao líder do clube de Alvalade.

“A FC Porto SAD repudia a patética vitimização do Sr. Frederico Varandas relativamente ao jogo de ontem. A feia imagem do futebol português transmitida para o mundo – que lamentamos e da qual partilhamos responsabilidades enquanto clubes dentro de campo – resulta essencialmente da atitude provocatória e insultuosa de Frederico Varandas desde o primeiro ao último minuto da sua visita Estádio do Dragão”, escreveram os ‘dragões’.

Ainda assim, o clube admitiu que “todos os eventuais incidentes que possam ter o envolvimento de pessoas externas ao jogo serão alvo de inquérito interno e de clarificação, retirando-se devidas consequências”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.