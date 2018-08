A fase de grupos da Liga dos Campeões, com a participação de Benfica e FC Porto, arranca em 18 de setembro e termina em 12 de dezembro.

Conheça os adversários do FC Porto e Benfica na Liga dos Campeões

O FC Porto vai defrontar os russos do Lokomotiv Moscovo, os alemães do Schalke 04 e os turcos do Galatasaray, no grupo D da Liga dos Campeões de futebol, ditou hoje o sorteio realizado no Mónaco.

Já o Benfica vai defrontar os alemães do Bayern Munique, os holandeses do Ajax Amesterdão e os gregos do AEK Atenas no grupo E da Liga dos Campeões de futebol.

Confira aqui as composições de todos os grupos, após o sorteio:

Grupo A: Atlético de Madrid (Espanha); Borussia Dortmund (Alemanha); AS Mónaco FC (Mónaco); Club Brugge (Bélgica).

Grupo B: FC Barcelona (Espanha); Tottenham (Inglaterra); PSV Eindhoven (Holanda); Inter Milão (Itália).

Grupo C: Paris Saint-Germain (França); Nápoles (Itália); Liverpool (Inglaterra); FK Estrela Vermelha de Belgrado (Sérvia).

Grupo D: Lokomotiv de Moscovo (Rússia); FC Porto (Portugal); Schalke 04 (Alemanha); Galatasaray (Turquia).

Grupo E: FC Bayern Munique (Alemanha); SL Benfica (Portugal); Ajax (Holanda); AEK Atenas (Grécia).

Grupo F: Manchester City (Inglaterra); Shakhtar Donetsk (Ucrânia); O. Lyon (França); Hoffenheim (Alemanha).

Grupo G: Real Madrid (Espanha); AS Roma (Itália); CSKA Moscovo (Rússia); Viktoria Plzen (República Checa).

Grupo H: Juventus (Itália); Manchester United (Inglaterra); Valência (Espanha); Young Boys (Suíça).