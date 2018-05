A confissão em tribunal de Paulo Silva, alegado corruptor em nome do Sporting na operação Cashball, coloca o clube de Alvalade em dificuldades, uma vez que “as autoridades passam a dispor de elementos que lhes permitem considerar, pelo menos, a existência de tentativa de corrupção”, refere fonte que acompanha o processo.

Confissão de PauloSilva cria dificuldades aos sportinguistas

De acordo com a lei, processos que sejam considerados de especial complexidade não devem superar um prazo máximo de dois meses e meio a finalizar, mas um inquérito num processo-crime demora, muitas vezes, um ano e, por exemplo, o caso de José Sócrates encontra-se há três anos nessa situação.

A mesma fonte relembra que, “apesar de ser desejável rapidez nestes processos, em muitos casos as instâncias desportivas aguardam pelas decisões dos processos-crime para também decidirem. E isso leva a que o assunto se arraste”.

Para já, enquanto prosseguem as investigações, quatro arguidos no processo – André Geraldes, diretor desportivo do Sporting; Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube; João Gonçalves e Paulo Silva (empresários) – foram presentes a tribunal e colocados em liberdade com diferentes medidas de coação que incluem termo de identidade e residência, proibição de contactos entre si e, no caso de Geraldes, o impedimento do exercício de funções e o pagamento de uma caução correspondente a 60 mil euros.

Na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República revelou terem sido constituídos outros três arguidos no âmbito da Operação Cashball.

Benfica mencionado por João Gonçalves

A confissão de Paulo Silva envolve oito jogos da Liga de futebol e 10 no caso do andebol, tendo sido mencionados nomes de jogadores, mas não no caso dos árbitros de futebol. Entre os atletas referidos estão João Aurélio (V. Guimarães), Bruno Nascimento (Feirense), Joãozinho (Tondela), pedro Trigueira (V. Setúbal) ou Nelson Lenho (Aves), tendo todos negado já a existência de abordagens de Paulo Silva ou de qualquer outra pessoa. Também os clubes dos jogadores reagiram, mostrando-se surpreendidos com a situação.

Por outro lado, entre as mensagens trocadas por Paulo Silva e João Gonçalves e entretanto tornadas públicas, este último diz a Paulo Silva saber “de fonte segura” que “o Benfica ofereceu 95 mil euros ao plantel do Estoril para não perder com o Sporting”. O Benfica considerou “sem fundamento” a informação que, caso fosse provada, deixaria os envolvidos sob suspeita de corrupção, passível de pena até cinco anos de prisão e, pelo regulamento da Liga, com multa entre 12.750 e 25.500 euros.

Prisão preventiva para 23 suspeitos de agressões

Socos, pontapés e agressões com objetos, além de ameaças diversas – foi esta a situação com que se confrontaram equipa técnica e jogadores do Sporting na semana passada, durante a invasão da Academia de Alcochete por um grupo de 50 indivíduos encapuçados, membros da claque Juventude Leonina.



De acordo com as informações entretanto divulgadas, Jorge Jesus foi atingido com um cinto e agredido à cabeçada; o internacional holandês Bas Dost levou com um cinto na cabeça; um dos fisioterapeutas foi esfaqueado e o balneário principal do plantel sportinguista foi vandalizado e parcialmente destruído. Mais tarde, 23 suspeitos do ataque foram detidos pela GNR e presentes a um juiz de instrução no tribunal do Barreiro, tendo sido constituídos arguidos sob acusações de “sequestro, terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, resistência e coação”.



Nove decidiram prestar declarações entre quinta e sexta-feira e, em seguida, foram divulgadas as respetivas medidas de coação: conforme recomendação do Ministério Público, os 23 ficaram detidos de forma preventiva por haver perigos “de fuga, de perturbação do decurso do inquérito, de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem pública”. Do lado da defesa, os advogados manifestaram-se chocados, considerando que alguns não passavam de miúdos e uma das possibilidades seria a proibição de que assistissem a competições desportivas.