Confirmado surto de covid-19 no FC Metz. Treinos suspensos

O clube anunciou sexta-feira que vai suspender todos os treinos até 22 de março, depois de serem detetados vários casos positivos de covid-19.

"Após os resultados dos testes efetuados no centro de treino esta semana, foram confirmados vários casos positivos para covid-19. Assim que estes resultados foram anunciados e, de acordo com o protocolo estabelecido pelas autoridades sanitárias e médicas do clube, o FC Metz tomou as medidas necessárias para proteger todos os seus funcionários", escreveu o clube da Moselle na sexta-feira em comunicado.

[ 𝔽𝕠𝕣𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 ]



🚨 Suite aux résultats des tests effectués au Centre de Formation cette semaine, plusieurs cas positifs à la Covid-19 ont été révélés.



ℹ️ Par mesure de précaution, le Centre de Formation sera fermé jusqu’au lundi 22 mars 👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) March 12, 2021

"Assim, como medida de precaução, o centro de treinamento ficará fechado até segunda-feira, dia 22 de março. Nesse mesmo período, os treinos e os jogos amigáveis estão cancelados", afirmam.

Deste lado da fronteira, as competições desportivas foram fortemente afetadas pela pandemia. Na passada segunda-feira passada, a Federação Luxemburguesa de Futebol decidiu suspender os campeonatos nacionais, com exceção da Liga BGL, Liga 1 Feminina e Divisão 1 de Futsal, mas estas continuam sob estreita vigilância sanitária, sobretudo através da testagem constante dos jogadores e equipa técnica.



