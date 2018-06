A Colômbia e o Japão passaram aos oitavos de final do Mundial de Futebol da Rússia, tendo terminado, respetivamente, no primeiro e segundo lugares do grupo H de apuramentos.

Colômbia e Japão passam aos oitavos de final

Os sul-americanos derrotaram o Senegal por uma bola a zero, enquanto os nipónicos apesar de terem perdido frente ao Senegal pelo mesmo resultados. Empatados em tudo (pontos, diferença de golos, número de golos marcados e confronto direto), Japão e Senegal viram o seu destino no Campeonato do Mundo ditado pelo comportamento (cartões amarelos), fator de desempate no qual os nipónicos levam a melhor.



O Japão está nos 'oitavos', acompanhado pela Colômbia, equipa que acaba o Grupo H no primeiro lugar, com 6 pontos.