Clubes portugueses entre os melhores da formação mundial de jogadores

Segundo um estudo apresentado esta segunda-feira pelo CIES - Observatório do Futebol, Benfica, Sporting e FC Porto integram o top10 mundial das equipas que mais talentos formaram e cujos jogadores jogam nas cinco principais Ligas europeias de futebol (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França).

O Ajax ocupa a liderança do ranking, com 22 talentos da casa que militam no grupo dos cinco principais campeonatos, com o Benfica logo atrás, na segunda posição, com 21 jovens jogadores.

Em terceiro lugar surgem os austríacos do Salzburgo, com 20 jogadores, enquanto Sporting e Real Madrid dividem o quarto posto com 17 jogadores, cada.

O FC Porto, com 17, partilha o sétimo lugar do top-10 com os holandeses do PSV e os suíços do Basileia.

Feitas as contas, são 53 os talentos formados por Benfica, Sporting e FC Porto que brilham na maior montra europeia. A este número juntam-se ainda os jogadores formados por outros clubes portugueses como Vitória de Guimarães (5), Sporting de Braga (4), Nacional da Madeira (2), Belenenses (2), Vitória de Setúbal (2), Desportivo das Aves (1), Feirense (1), Marítimo (1), Paços de Ferreira (1), Estoril (1) e Rio Ave (1).

