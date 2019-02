A esmagadora maioria dos clubes de futebol luxemburgueses votaram esta semana a favor da limitação do número de tranferências no referendo organizado pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF). A partir da próxima época, os clubes na Liga BGL, principal escalão do futebol grão-ducal, poderão apenas emprestar um total de quatro jogadores a clubes da mesma divisão durante a totalidade da época, mas apenas dois ao mesmo clube.

Clubes de futebol luxemburgueses votam a favor da limitação do empréstimo de jogadores

A esmagadora maioria dos clubes de futebol luxemburgueses votaram esta semana a favor da limitação do número de tranferências no referendo organizado pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF). A partir da próxima época, os clubes na Liga BGL, principal escalão do futebol grão-ducal, poderão apenas emprestar um total de quatro jogadores a clubes da mesma divisão durante a totalidade da época, mas apenas dois ao mesmo clube.

No entanto, o empréstimo de jogadores de clubes da Liga BGL a outros de divisões inferiores não sofre qualquer restrição.

Com exceção dos 58 Latdevils Garnich, 113 dos 114 clubes filiados na FLF votaram a medida que foi aprovada com 82,13% do votos favoráveis. 15,93% votaram desfavoravelmente, tendo-se verificado 1,94% de abstenções.

O referendo foi instaurado pela FLF a pedido de alguns clubes que se manifestaram contra o empréstimo de jogadores do F91 Dudelange a vários clubes da elite do futebol grão-ducal. Outra das regras votadas pelos clubes é o facto de os jogadores emprestados poderem jogar contra o clube que os cedeu, o qual não poderá pagar parte ou a totalidade dos salários dos jogadores cedidos.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.