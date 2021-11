PSP identificou 26 pessoas durante os desacatos que aconteceram na noite de terça-feira, perto do estádio do Sporting.

Liga dos Campeões

Adeptos do Sporting e do Besiktas envolvem-se em confrontos em Lisboa

O jogo entre o Sporting e o Besiktas a contar para a Liga dos Campeões é esta quarta-feira, 3, mas os adeptos dos dois clubes começaram as "comemorações" um dia antes.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa refere que foram identificados 10 adeptos do Sporting e 16 da equipa turca, junto ao estádio José Alvalade. A PSP informa ainda que vai continuar com as "diligências no sentido de identificar mais intervenientes".

Três adeptos do clube turco tiveram de receber tratamento no hospital de Santa Maria.



O jornal Observador partilhou alguns vídeos dos tumultos perto do estádio.





As duas equipas entram hoje em campo, às 20h locais, para o jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

