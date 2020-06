Os Super Dragões vão a Famalicão no regresso dos jogos da I Liga portuguesa.

Claque do FC Porto vai apoiar o clube fora do estádio em Famalicão

Os Super Dragões vão a Famalicão no regresso dos jogos da I Liga portuguesa.

Com o desconfinamento do país, os diferentes setores tentam regressar a uma relativa normalidade adotando medidas de distanciamento social. Os jogos da I Liga portuguesa regressam aos relvados já esta semana sem adeptos nos estádios e os seguidores de cada clube procurar soluções para conseguir apoiar as equipas. O Benfica, como o Contacto informou na semana passada, anunciou que vai expôr os cachecóis dos adeptos nas bancadas como demonstração de apoio aos jogadores.

Agora, os Super Dragões, claque do FC Porto, anunciaram que vão acompanhar o clube a partir do exterior. O clube da Invicta entra em campo na quarta-feira, no reduto do Famalicão, naquele que será um dos dois jogos do primeiro dia do regresso do primeiro escalão do futebol masculino, e vai ter o apoio dos adeptos no exterior do estádio.

"A ideia passa por estarmos posicionados pelo trajeto, com bandeiras e tarjas. Iremos cantar durante os 90 minutos de fora para dentro, em número significativo, mas sempre com distanciamento social, para que os jogadores consigam sentir apoio e força", explicou Fernando Madureira, líder da claque, em declarações à TVI.

"Não vamos lá para provocar nada nem para pôr em causa a saúde de ninguém. Vamos apoiar o clube e tomar todas as medidas de higiene e distanciamento. Que apareçam algumas centenas, mas tudo devidamente separado", acrescentou, antes de vaticinar conduta semelhante por parte de outras claques: "Acho que as outras claques também vão fazer o mesmo. A designação de ultra passa por ajudar o e apoiar o clube em qualquer situação", rematou Fernando Madureira.

