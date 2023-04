O registo é um insulto para o Benfica: só quatro vitórias em casa nos últimos 19 clássicos para a 1.ª divisão.

Clássico. Na nova Luz é o Porto quem mais ordena

Sexta-feira santa, fim-de-semana prolongado. Férias antecipadas e tal. Qual quê, a proximidade do jogo do Benfica vs. Inter para a Liga dos Campeões possibilita a antecipação do clássico vs. FC Porto para o feriado e lá se vai a sequência de três dias em família.



A diferença pontual entre os candidatos ao título é considerável, com larga vantagem para o Benfica. Dez pontos é dose. Vem aí o FC Porto, a única equipa do mundo com o dobro das vitórias do Benfica em pleno Estádio da Luz. Acredite, é verdade. Desde a inauguração do estádio em 2003, o Benfica só acumula 4 vitórias em 19 clássicos. É um insulto, claramente. Para os benfiquistas, óbvio. Quantos empates? Sete. E derrotas? Oito.

Bolas, oito. Só para se ter uma ideia: daqui para trás, temos de recuar até 1965 para ver oito vitórias do Sporting na casa do Benfica. Mil-nove-e-sessenta-e-cinco. Há quase 70 anos. O FC Porto leva oito na nova Luz – desde 2003, insistimos. É dose, voltamos a insistir. E é também de longe o estádio preferido do FC Porto, excepção feita o Dragão.

Na Luz, vs. Benfica, o FC Porto sente-se em casa. Por cultura desportiva, social e até regional, sobretudo regional. O estado de alma dos portistas na Luz é superior a qualquer outro, elevado a infinitos. E os números comprovam-no em absoluto. No tal currículo da nova Luz, as quatro vitórias do Benfica fazem-se de vez a vez, espaçadamente.

A primeira é em 2006, golo solitário de Robert, de livre directo, ligeiramente consentido por Baía porque a bola descreve um arco à sua frente e trai-o à última hora. A segunda é em 2009, outro clássico de um só golo, agora de Saviola, na tal primeira época de Jesus para impedir o penta portista (com sucesso, diga-se).

A terceira é em 2014, a tal na semana da morte de Eusébio, com golos de Rodrigo e Garay – e todos os jogadores do Benfica jogam com Eusébio nas costas numa Luz mais sentimental que nunca, completamente ao barrote. E a última é em 2018, obra de Seferovic.

O histórico de vitórias do FC Porto é mais robusto, com sete heróis do golo da vitória entre McCarthy 2004, Quaresma 2007, Hulk 2011, Maicon 2012, Aboubakar 2016, Herrera 2018 e Zaidu 2022. Só há um clássico em 19 com vitória portista por dois ou mais golos, é o de 2019 (Zé Luís e Marega).

Aliás, esse clássico e o de 2016 apresentam-se como cópia fiel ao de 6.ª feira: o Porto aparece meio desorientado na Luz, sem chama nem fio condutor por aí além. Em 2016, o Benfica de Rui Vitória vai à frente da 1.ª divisão e o clássico parece favas contadas. Curiosamente, é 6.ª feira.

Mitroglou estende a passadeira vermelha, 1:0. Isto está controlado. Ou não. Herrera, no limite da área, com um remate mais em jeito do que em força, empata. Na segunda parte, Aboubakar sela a inesperada reviravolta na cara de Júlio César. O Benfica faz trinta por uma linha, Casillas defende tudo e mais alguma coisa. É capaz de ser a melhor exibição do espanhol em Portugal. Contra qualquer previsão, até do mais optimista dos portistas, Peseiro sai a celebrar da Luz.

Três anos depois, num contexto muuuito diferente, porque é só a terceira jornada da 1.ª divisão, o FC Porto aparece meio abananado na Luz. A derrota em Barcelos na jornada de abertura deixa a equipa de Conceição ao deus dará e, três dias depois, o Krasnodar surpreende o Dragão com 3:1 no adeus à fase de grupos da Liga dos Campeões.

No outro lado, o Benfica de Lage respira saúde pelo título de campeão celebrado há três meses e também pelo 5:0 vs. Sporting na Supertaça – atenção, senhoras e senhores, é o último título da história do Benfica e já lá vão qualquer coisa como 1337 dias. Sim, mil e muitos. É dose, parte 3.

Pois bem, o Benfica nem um remate enquadrado faz à baliza e passa uma imagem de fragilidade inaudita. É o FC Porto a ditar a lei do mais forte com um golo em cada parte numa exibição cheia de nível, com Romário Baró a dar cartas do meio-campo para a frente.

Agora é outra história. Já só faltam 24 pontos para o fim da 1.ª divisão e o Benfica leva 10 jornadas seguidas a ganhar, desde o 2:2 em casa vs. Sporting. É dizer, o Benfica não perde qualquer ponto na segunda volta. Além disso, é do Benfica o melhor marcador da 1.ª divisão (João Mário, 17). E também o segundo melhor (Gonçalo Ramos, 16). É tudo Benfica, até o melhor ataque (67) e a defesa menos batida (14). Sem esquecer mais vitórias (23) e menos derrotas (1). É tudo Benfica, as migalhas pertencem aos outros, FC Porto incluído.

Nada disto conta em 90 minutos, é essa a magia do futebol em relação à esmagadora maioria dos outros desportos, como basquetebol, andebol, voleibol, hóquei. Um golo muda tudo. Basta um momento feliz para inverter a lógica de toda uma época. E o FC Porto é o campeão dessa tendência na Luz.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

