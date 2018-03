O jogo da 15a jornada da Liga BGL, entre a Jeunesse d’Esch e o F91 Dudelange, um dos principais ’clássicos’ do campeonato luxemburguês de futebol, disputa-se esta quarta-feira, a partir das 19h30, no estádio da Fronteira, em Esch-sur-Alzette.

Clássico Jeunesse–Dudelange joga-se hoje às 19h30

Alvaro Antonio Silva Da Cruz O jogo da 15a jornada da Liga BGL, entre a Jeunesse d’Esch e o F91 Dudelange, um dos principais ’clássicos’ do campeonato luxemburguês de futebol, disputa-se esta quarta-feira, a partir das 19h30, no estádio da Fronteira, em Esch-sur-Alzette.

O F91 Dudelange, campeão em título e atual líder da prova, apresenta-se no terreno dos ’alvinegros’ depois de duas vitórias pouco convincentes, frente ao Mondorf, em casa, e em Rodange, no último minuto de jogo.

Por seu turno, a Jeunesse, que ainda não perdeu em 2018 e vem de uma importante vitória no terreno do Hostert, promete lutar pelos três pontos num jogo que terá uma das maiores assistências da jornada.

Nos outros encontros, destaque também para o choque entre o Hamm Benfica e o FC Differdange de Florent Malouda.

No Cents, os encarnados prometem feroz oposição frente a um candidato ao pódio que dá acesso aos lugares europeus.

No encalce do F91 Dudelange, o Progrès Niederkorn recebe no seu estádio o Strassen. Uma vitória que dificilmente deverá escapar à formação da casa, que tem em Karapetian, melhor marcador do campeonato com 17 golos, a principal referência. O Racing Luxembourg, de Daniel da Mota, acolhe o CS Fola Esch num jogo que a equipa da capital não pode perder, sob o risco de cair nos lugares incómodos da classificação.

A US Esch, de Pedro Resende, última do campeonato, desloca-se ao terreno do Rodange para tentar a vitória que lhe permita acalentar o sonho de evitar a descida. Frente a um adversário a necessitar também de pontos, o jogo afigura-se equilibrado.

Depois da vitória contra o Racing, o Union Titus Pétange de Baltemar Brito vai a Rosport tentar trazer pontos, tarefa que não será fácil num campo tradicionalmente complicado.

No último encontro, o Hostert acolhe o Mondorf num jogo de resultado imprevisível. Após a derrota frente à Jeunesse d’Esch, os homens da casa não querem voltar a perder pontos no seu reduto.

