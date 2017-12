O avançado português Cristiano Ronaldo participou esta sexta-feira no treino do Real Madrid e deverá estar em condições de defrontar no sábado o FC Barcelona, no clássico da 17.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Ronaldo, que saiu tocado da final do Mundial de clubes frente ao Grêmio (1-0), trabalhou limitado durante toda a semana, mas hoje compareceu no principal relvado da Cidade do Real Madrid, em Valdebedas, a trabalhar integrado na equipa, no arranque da última sessão de treino antes do duelo com os catalães.

Caso se confirme a recuperação do internacional português, o técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, passa a contar com todo o plantel para a receção ao eterno rival FC Barcelona.

Os catalães lideram a Liga espanhola com 42 pontos, mais 11 do que os ‘merengues’, que ocupam a quarta posição e têm menos um jogo disputado.

O Real Madrid-FC Barcelona tem início agendado para as 13:00 locais (12:00 em Lisboa), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

