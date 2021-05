Cinco jogadores portugueses integram as melhores equipas das cinco principais ligas do futebol europeu na época de 2020/21, segundo uma análise apresentada hoje pelo Observatório do Futebol (CIES).

Cinco futebolistas portugueses nas equipas ideais das cinco principais ligas

Em Inglaterra, Rúben Dias e João Cancelo, do Manchester City, e Bruno Fernandes, do Manchester United, integram a equipa ideal da 'Premier League', que conta com cinco jogadores dos campeões 'citizens' e tantos portugueses quantos ingleses.

Em França, o campeão Lille, que esta época destronou o Paris Saint-Germain, tem quatro jogadores na equipa ideal, entre os quais o central português José Fonte, e na Alemanha o internacional luso Raphaël Guerreiro, do Borussia Dortmund, figura no melhor 'onze' da 'Bundesliga'.

De fora das escolhas do CIES ficou o avançado português Cristiano Ronaldo, que terminou a época como melhor marcador da Série A, com 29 golos, mas não consta na equipa ideal, que contabiliza seis jogadores do campeão Inter, um dos quais o belga Lukaku, segundo melhor marcador da prova, com 24 golos.

As equipas ideais contam ainda com alguns jogadores que passaram pelo futebol português, casos dos guarda-redes Ederson, do Manchester City, e de Oblak, do Atlético de Madrid, e do defesa central Victor Lindelöf, do Manchester United, todos antigos jogadores do Benfica.

