Ciclistas luxemburgueses com passagem discreta na Volta do Futuro

Cinco jovens ciclistas representam o Grão-Ducado na 56ª edição desta prova de sub-23.

A seleção de ciclismo do Luxemburgo está a ter uma passagem discreta na 56ª Volta a França do Futuro em bicicleta, do escalão sub-23.

Esta segunda-feira correu-se a quinta etapa da prova, entre Espalion e Saint-Julien-Chapteuil, na região do Alto Loire, uma etapa ganha de forma isolada pelo irlandês Ben Healy.

Quanto aos primeiros luxemburgueses, Arthur Kluckers e Michel Ries, cortaram a meta 1 minuto e 32 segundos do vencedor, incluídos no pelotão.

A classificação geral é liderada pelo francês Simon Gulielmi, seguido pelo italiano Giovanni Aleotti, a 1 segundo, e pelo norueguês Tobias Foss, a 41 segundos.



Foto de arquivo: Serge Waldbillig

O melhor luxemburguês da geral é Michel Ries, no 31° lugar, a 3 minutos e 04 segundos. Arthur Kluckers aparece no 59° a 6'52, enquanto Cedric Pries (122°), Colin Heiderscheid (129°) e Maxime Weyrich aparecem no final da tabela, com mais de 35 minutos de atraso.

O melhor português é Gonçalo Carvalho, no 48° a 4'33.

A sexta etapa disputa-se hoje, entre Saint-Julien-Chapteuil e Privas (Ardèche), antes do descanso de quarta-feira. A prova termina no domingo.

HB