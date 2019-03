Nicole Hanselmann, ciclista de nacionalidade suíça, viveu um caso insólito numa clássica de estrada na Bélgica. Quando liderava a prova feminina da Omloop Het Nieuwsblad, começou a aproximar-se do pelotão masculino que tinha arrancado dez minutos antes que o feminino. A organização, que obrigou Hanselman a parar para que esta não apanhasse os homens e a diferença para a prova masculina se pudesse manter, está a ser acusada de sexismo.

Ciclista suíça travada pela organização para não ultrapassar pelotão masculino

A ciclista de 27 anos que liderava a prova e o pelotão feminino foram obrigados a parar pelos responsáveis da prova durante mais de cinco minutos, o que motivou grande onde de protestos na região das Ardenas belgas.

"Foi um pouco triste para mim porque estava num bom momento. Os comissários da corrida apenas disseram que tinham de neutralizar a corrida porque estávamos demasiado próximas dos homens", disse Hanselmann ao portal especializado 'Cyclingnews' no final da prova em que a ciclista suíça empreendeu uma fuga em solitário aos 7 quilómetros do percurso, um ataque tão forte que quase apanhava os homens que tinham partido 10 minutos antes.

Na caixa de comentários da foto que Nicole Hanselmann publicou no Instagram, onde explica o insólito que lhe aconteceu, não faltam comentários de apoio à ciclista e críticas à organização. Apesar da corrida dos homens estar muito mais lenta que a das mulheres, foram as mulheres as obrigadas a parar - para muitos, foi mais um prego para a igualdade de género no desporto, uma atitude sexista dos comissários.

