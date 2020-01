O Skoda Tour vai passar a ter lugar em setembro, para servir de preparação para as provas em linha dos campeonatos do mundo. Com isto, a organização espera receber grandes nomes e equipas de topo do ciclismo mundial.

Ciclismo. W52-FC Porto volta a correr no ‘tour’ do Luxemburgo

Henrique DE BURGO O Skoda Tour vai passar a ter lugar em setembro, para servir de preparação para as provas em linha dos campeonatos do mundo. Com isto, a organização espera receber grandes nomes e equipas de topo do ciclismo mundial.

A equipa portuguesa de ciclismo W52-FC Porto regressa ao Grão-Ducado este ano para participar no Skoda Tour.

A formação portista estreou-se em 2019 na Volta ao Luxemburgo em Bicicleta e vai renovar a experiência.

O Skoda Tour 2020 vai decorrer entre os dias 15 e 19 de setembro, três meses depois do habitual calendário da prova, que costuma realizar-se entre final de maio e início de junho.

Ciclista do W52 FC Porto numa prova em Portugal. Foto de arquivo: Lusa

A mudança do calendário é justificada pela organização, com a inclusão da prova na categoria ProSerie do ciclismo mundial, o segundo escalão mais importante da modalidade.

O Skoda Tour vai passar a servir de preparação para as provas em linha dos campeonatos do mundo, com a organização a esperar receber grandes nomes e equipas de topo do ciclismo mundial.

O ‘tour’ do Luxemburgo é a última das 12 provas em que a equipa portista, liderada pelo diretor desportivo Nuno Ribeiro, vai participar este ano.