'Volta ao Luxemburgo' arranca esta terça-feira sem equipas portuguesas

Henrique DE BURGO

A volta ao Luxemburgo em bicicleta, Skoda Tour, começa esta terça-feira e decorre até 18 de setembro. Ao contrário dos anos anteriores, em que chegou a haver pelo menos uma equipa portuguesa convidada, este ano não há nenhuma formação lusa.

Ao todo, vão participar 21 equipas de nove países, com seis ciclistas cada. Oito equipas são do mais alto escalão do ciclismo, a UCI WorldTeams, 12 da UCI ProTeams, e a luxemburguesa Leopard Pro Cycling, da UCI Continental Teams.

A primeira etapa, de 140 quilómetros, começa e termina na Cidade do Luxemburgo, a segunda tem 186 quilómetros e vai ligar Steinfort a Eschdorf.

No terceiro dia de prova, 16 de setembro, os ciclistas vão percorrer a etapa mais longa, 189 quilómetros entre Mondorf e Mamer, enquanto a mais curta tem lugar no dia seguinte, com um contrarrelógio de 25 quilómetros em Dudelange.

O Skoda Tour termina no dia 18 (sábado), com 183 quilómetros entre Mersch e a capital. O vencedor do ano passado foi o italiano Diego Ulissi, da formação Team Emirates.



