A primeira Volta a Portugal feminina vai realizar-se de 02 a 05 de setembro, com cerca de uma centena de ciclistas a percorrerem 259,3 quilómetros, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Primeira Volta a Portugal feminina na estrada em setembro

A primeira Volta a Portugal feminina vai realizar-se de 02 a 05 de setembro, com cerca de uma centena de ciclistas a percorrerem 259,3 quilómetros, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

As equipas vão ser apresentadas em 02 de setembro, no Marquês do Pombal, em Lisboa, seguindo em desfile até ao Cais do Sodré, onde apanharam um barco para Cacilhas, à semelhança do que aconteceu na primeira Volta a Portugal masculina.

De Cacilhas as ciclistas vão partir para uma ligação de 81,5 quilómetros até Setúbal, terra de Oceana Zarco, pioneira do ciclismo feminino, na década de 20.

A segunda etapa vai ligar Mafra a Loures, num percurso de 72 quilómetros, com a terceira etapa a poder ser decisiva para o triunfo final, com um contrarrelógio individual de 11,1 quilómetros, em Vila Franca de Xira.

Em 05 de setembro, à semelhança do que aconteceu na primeira Volta masculina, a prova vai encerrar com a ligação entre as Caldas da Rainha e Lisboa, com um total de 94,7 quilómetros.

"A Volta a Portugal Feminina será uma motivação para as mais jovens ciclistas prosseguirem as suas pedaladas de desenvolvimento desportivo, tendo como horizonte uma carreira entre a elite. Será também uma forma de atrair novas praticantes de competição, dado o enorme poder de atração e simpatia popular gerado pela marca Volta a Portugal", disse o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.

