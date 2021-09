Edição deste ano termina no próximo sábado, com 183 quilómetros entre Mersch e a capital.

Ciclismo

João Almeida é o único português na Volta ao Luxemburgo

Henrique DE BURGO Edição deste ano termina no próximo sábado, com 183 quilómetros entre Mersch e a capital.

O ciclista João Almeida, vencedor da primeira etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, que se disputou ontem, é o único português em prova. Apesar de este ano não haver nenhuma equipa portuguesa convidada, o líder da equipa Deuceninck - Quick Step, acaba por representar as cores de Portugal no Skoda Tour.

Além de João Almeida, que venceu em agosto a Volta à Polónia, a edição 2021 conta com outros nomes de topo do ciclismo mundial. São os casos do colombiano Nairo Quintana, do norueguês Boasson Hagen, do holandês Bauke Mollema, do australiano Caleb Ewan ou dos luxemburgueses Bob Jungels e Ben Gastauer. A segunda etapa, de 186 quilómetros, corre-se esta quarta-feira entre Steinfort a Eschdorf.

No terceiro dia de prova, 16 de setembro, os ciclistas vão percorrer a etapa mais longa, 189 quilómetros entre Mondorf e Mamer, enquanto a mais curta tem lugar no dia seguinte, com um contrarrelógio de 25 quilómetros em Dudelange.

O Skoda Tour termina no dia 18 (sábado), com 183 quilómetros entre Mersch e a capital. O vencedor do ano passado foi o italiano Diego Ulissi, da formação Team Emirates.



