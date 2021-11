A tenista estava desaparecida depois de ter denunciado ter sido vítima de assédio sexual por um líder político chinês.

Desporto 1

Assédio sexual

China divulga imagens da tenista chinesa que estava desaparecida

Novos vídeos da estrela do ténis desaparecida Peng Shuai foram divulgados pela imprensa estatal chinesa, no meio de uma crescente pressão global para que Pequim forneça provas verificáveis do seu paradeiro e segurança.

A última filmagem, publicada no domingo por Hu Xijin, editor-chefe do jornal estatal Global Times, parece mostrar a jogadora a ser apresentado num jogo de ténis juvenil em Pequim. Hu disse no Twitter - uma plataforma oficialmente proibida na China - que as filmagens foram tiradas no domingo, mas esta alegação não pôde ser verificada.

Uma porta-voz da Women's Tennis Association (WTA) disse que as filmagens mais recentes eram "insuficientes" e que ainda não abordavam as preocupações da associação quanto ao seu bem-estar.

Peng Shuai continua desaparecida. ONU pede explicações sobre paradeiro da tenista Recentemente foi criada a campanha #WhereIsPengShuai (Onde está Peng Shuai?) através da rede social Twitter. Os serviços de censura do regime de Pequim apagaram das redes sociais as acusações da tenista desaparecida.

Respondendo às filmagens anteriores, Steve Simon, o presidente e director executivo da WTA, disse: "Embora seja positivo vê-la, continua a não ser claro se ela é livre e capaz de tomar decisões e tomar acções por si própria, sem coacção ou interferência externa. "Este vídeo, por si só, é insuficiente. Como afirmei desde o início, continuo preocupado com a saúde e segurança de Peng Shuai e que a alegação de agressão sexual está a ser censurada e varrida para debaixo do tapete. Tenho sido claro sobre o que precisa de acontecer e a nossa relação com a China está numa encruzilhada".





