O Chelsea conquista pela segunda vez a mais importante prova continental de clubes, depois do sucesso em 2012 .

Desporto 10

Chelsea vence Manchester City e sagra-se campeão europeu pela segunda vez

O Chelsea conquista pela segunda vez a mais importante prova continental de clubes, depois do sucesso em 2012 .

O Chelsea sagrou-se hoje pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City na final da Liga dos Campeões da época 2020/21, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão, no Porto.

O golo da partida foi concretizado pelo alemão Kai Havertz aos 42 minutos.

10 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Segundo a Lusa, antes da partida, os adeptos ingleses do Manchester City e do Chelsea que vieram este sábado ao Porto acompanhar as equipas na final da Liga dos Campeões de futebol, partilharam um sentimento de segurança sentido em Portugal.



Sem incidentes visíveis nas imediações do estádio do Dragão, o palco da final, os adeptos entraram ordeiramente no recinto, mostrando-se agradados com organização do evento, e já fazem a festa nas bancadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.