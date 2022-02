Chelse bate Palmeiras e conqusta mundial de clubes pela primeira vez

Um penálti do alemão Kai Havertz - já autor do golo da vitória na ‘Champions’ -, aos 117 minutos, selou o triunfo dos ingleses.

Futebol

Lusa Um penálti do alemão Kai Havertz - já autor do golo da vitória na ‘Champions’ -, aos 117 minutos, selou o triunfo dos ingleses.

O Chelsea conquistou hoje pela primeira vez o Mundial de clubes de futebol, ao vencer o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, por 2-1, após prolongamento, na final da edição de 2021, em Abu Dhabi.



Um penálti do alemão Kai Havertz - já autor do golo da vitória na ‘Champions’ -, aos 117 minutos, selou o triunfo dos ingleses, depois de Raphael Veiga anular, aos 64, também de penálti, o golo inaugural dos ‘blues’, do belga Romelu Lukaku, aos 54.

A formação vencedora da ‘Champions’ de 2020/21, no Estádio do Dragão, no Porto (1-0 ao Manchester City), tinha sido a última equipa europeia a perder uma final do Mundial de clubes, em 2012, face aos brasileiros do Corinthians (0-1).

